Forte chuva causa queda de árvores, poste e outros estragos na tarde de domingo, em Belém

Após a forte chuva na tarde deste domingo, 25, acompanhada de grande ventania, árvores, muros, toldos - e até mesmo um poste - caíram em diferentes pontos de Belém.

Na avenida Sezedelo Corrêa, no bairro Batista Campos, e na rua Municipalidade, próximo à travessa Dom Romualdo de Seixas, no Umarizal, árvores caíram na pista.

Vídeos e fotos de moradores, na avenida Serzedelo Corrêa, mostram agentes da Polícia Militar retirando galhos e objetos do meio da via, que foram parar na pista devido ao forte vento.

Árvore caiu na Serzedelo Corrêa após chuva na tarde de domingo, 25. (O Liberal)

Na Municipalidade, em um vídeo, uma motociclista comenta sobre a força do vento na área e a queda de uma árvore, que impede o fluxo do trânsito na via. Informações apuradas pela redação integrada de O Liberal, no local, também dão conta da queda de um poste no quarteirão, entre Dom Romualdo de Seixas e Dom Romualdo Coelho.

Na avenida José Malcher com a travessa 14 de Março, um muro de metalon despencou com a força do vento durante o temporal.

Muro de metal não resistiu à força do vento, na avenida José Malcher. (Cristino Martins / O Liberal)

Até o momento, não há informações de feridos.

A redação integrada de O Liberal apura mais informações. Acompanhe.