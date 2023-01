Orixás de 2023: conheça as energias de Exú, Oxóssi e Oxum

Ter o regimento de Exú, Oxóssi e Oxum, no ano de 2023, quer dizer que o indivíduo terá bons feitos a partir da força de trabalho e da determinação. É a ideia de que tudo o que foi semeado, terá boa colheita e quem não se dedica pode continuar no mesmo ciclo.

E não aponta-se somente dinheiro, mas a abundância de benefícios para todas as comunidades, em todos os campos da nossa vida. Para entender melhor sobre o assunto é preciso saber um pouco mais como é a energia de cada um desses orixás. Veja!

Energia de Oxum

Oxum é um orixá de força feminina, representada pelo elemento de “águas doces”, que traz consigo a sabedoria, abundância e a fertilidade. Um ano regido por Oxum é um momento de organização, calmaria, afeição, o amor e demonstrações empáticas.

Energia de Oxossi

Oxossi é um orixá de força masculina, representado pelos elementos da terra, das matas. A energia vibra na firmeza, no foco ao trabalho e na segurança da natureza. Um ano regido por Oxossi carrega uma identidade específica de renovação de ciclos, respeito ao meio ambiente e aos animais.

Energia de Exú

Exú é um orixá de força masculina, representado pelo senhor dos caminhos. Seus atributos indicam garra, liberdade, independência. Para o ano de 2023, esse orixá traz a energia necessária para lutar pelo que acredita.

O que dizem os orixás no amor?

Ter Oxum, em 2023, é um caminho mais aberto ao amor. As pessoas estão mais dispostas. Porém, quem estiver mais sensível, instável emocionalmente, pode não continuar a relação. Com a presença da energia de Oxum e Exú, nos 12 meses, será necessário que as pessoas se mantenham equilibradas e tomem cuidado para não acabarem entrando em mais de uma relação.