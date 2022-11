Operação República encerra nesta quinta-feira (16)

Foi realizada, no último final de semana, a "Operação República", coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), em alusão ao feriado da Proclamação da República, comemorado na última terça-feira (15). Em torno de 800 agentes de segurança, reforçaram as ações preventivas e ostensivas em 27 localidades do estado.

Balanço

Ao todo, a operação contabilizou 251 boletins de ocorrências pela Polícia Civil; que também cumpriu dois mandados de prisão, além de 40 pessoas presas em flagrante. Mais de 30 estabelecimentos foram fiscalizados, e houve uma intimação. Também foram apreendidas ainda 479 gramas de entorpecentes.

VEJA MAIS

Atividades

O Departamento de Trânsito do Estado ( Detran ) registrou 1.015 infrações de trânsito e autuou pela “Lei Seca” 64 condutores e 36 pelo crime de alcoolemia. O Detran efetuou ainda 11 prisões e instaurou 11 inquéritos.

As atividades foram desenvolvidas juntamente com os órgãos de segurança do estado, que de forma integrada, atuaram nos principais balneários e praias do Pará, em especial aquelas mais procuradas, nesses períodos, pelos paraenses. A operação iniciou na última sexta-feira, 11, e finalizou nesta quarta-feira (16).

”Montamos um esquema especial para atender as demandas durante esse feriado prolongado da proclamação da república. Nossos agentes de forma integrada atuaram em 27 localidades reforçando as ações policiais e de fiscalização de trânsito para que pudéssemos garantir um feriado tranquilo aos paraenses” disse o secretário adjunto de Operações da Segup, Cel. Alexandre Mascarenhas.

Participaram da Operação “República ” as polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac), Polícia Científica, Centro Integrado de Operações (Ciop), Disque-Denúncia, Guardas Municipais, órgãos de Trânsito Municipais, com apoio do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) e do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (GFlu).