Operação República registra 32 prisões no Pará

A Operação República, da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), registrou 209 boletins de ocorrência pela Polícia Civil, dois mandados de prisão cumpridos e 32 pessoas presas em flagrante. O balanço mostra, ainda, que mais de 30 estabelecimentos foram fiscalizados, havendo uma intimação. Cerca de 435 gramas de entorpecentes foram apreendidos, sete inquéritos instaurados e oito prisões por alcoolemia. A entidade considera que, nesta terça-feira (15), feriado de Proclamação da República, a movimentação nas ruas foi tranquila.

A operação teve início na última sexta-feira (11). O secretário adjunto de Operações da Segup, coronel Alexandre Mascarenhas, explica como o efetivo agiu: “Nossas equipes reforçaram de forma mais intensiva 27 municípios, em especial os mais procurados durante os feriados prolongados. Com esse reforço garantimos uma cobertura mais eficiente e trabalhamos de maneira integrada com o intuito de evitar ocorrências mais graves, o que resulta em um número mais reduzido de ocorrências”, informou.

VEJA MAIS

As ações estão sendo realizadas diuturnamente, para que todos possam aproveitar o feriado com segurança e tranquilidade, destacou o secretário de Operações. “Todos os esforços necessários estão sendo empregados durante esse feriado prolongado, a fim de evitar maiores transtornos à população. As forças de segurança do Estado estão atuando em várias frentes, tanto nas rondas, quanto nas fiscalizações de estabelecimentos comerciais, a exemplo de bares e restaurantes, assim como nas estradas e vias, para que possamos oferecer à população uma diversão mais tranquila”, reforçou o coronel.

Efetivo

Integram a “Operação República” agentes das polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac), Polícia Científica, Centro Integrado de Operações (Ciop), Disque-Denúncia, Guarda Municipal de Belém (GBel), Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) e Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana de Marituba, com apoio do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) e do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (GFlu).