Efetivo da Polícia Civil ganhará reforço durante a 'Operação Proclamação da República'

Foi deflagrada nesta sexta-feira (11), pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), a "Operação Proclamação da República" com ações integradas para garantir a segurança de banhistas e turistas que vão se deslocar para várias localidades do estado durante o feriado prolongado. A operação contará com efetivo de 800 agentes das forças de segurança que atuarão até a próxima terça (16), em 27 localidades paraenses.

Uma das ações será o reforço do efetivo policial e administrativo da Polícia Civil nas delegacias dos municípios que mais recebem turistas no interior, assim como nas unidades da Região Metropolitana de Belém, visando melhor assistir à população e conter a criminalidade. Ao todo, 85 servidores da Polícia Civil vão reforçar a operação com objetivo de acrescentar ao efetivo já existente nas unidades.

As equipes da polícia judiciária vão atuar com foco em balneários da Grande Belém, como Outeiro e Mosqueiro, além de localidades do interior do estado, como Benevides, Marudá, Vila dos Cabanos (Barcarena), Cametá, Bragança e Salinas.

Lei Seca

Durante o feriado prolongado, as equipes policiais vão reforçar os atendimentos referentes à operação Lei Seca. A ação será integrada com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), visando o fortalecimento ao enfrentamento a crimes de trânsito provenientes de alcoolemia.

Poluição sonora

Equipes da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa) irão atuar na Operação Disque Silêncio, para fiscalizar a incidência de poluição sonora originada de veículos particulares e/ou estabelecimentos diversos. As equipes vão desenvolver trabalho integrado de natureza educativa, preventiva e repressiva.