Óculos escuros vão além da estética e ajudam a prevenir doenças nos olhos

O uso de óculos escuros (ou óculos solares) é frequentemente adotado por questões estéticas, entretanto, para além do complemento no vestuário, o acessório é essencial para prevenção de doenças oftalmológicas e garantia de segurança durante atividades externas — desde caminhadas para compras e passeios até à prática de esportes. O item deve possuir proteção contra os raios ultravioleta UV-A e UV-B, que podem provocar envelhecimento precoce e queimaduras, respectivamente, de acordo com um estudo publicado na Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação (REASE). Nos olhos, a luz solar em excesso resulta em problemas de diversos níveis, desde simples até a irreversíveis.

VEJA MAIS

O médico oftalmologista Lauro Barata explica que, entre as doenças oftalmológias principais estão a catarata, o pterígio e a degeneração macular. A primeira é caracterizada por tornar o cristalino (lente natural dos olhos) opaco, gerando uma visão turva e nebulosa. Por outro lado, a segunda, conhecida como “carne crescida”, ocorre devido à proliferação de tecido fibrovascular rumo à córnea — o que dá à pessoa a sensação de areia nos olhos e ardência. Enquanto isso, a terceira resulta em embaçamento e perda da visão central, devido ao mal causado à mácula, localizada no meio da córnea.

“O que é fundamental, de grande importância, é que você compre em locais que apresentem uma segurança e confiabilidade, ou seja, as óticas. Quando você compra na economia informal, você não tem uma garantia da qualidade das lentes que você está comprando, já que as óticas passam por uma série de certificações de órgãos competentes”, alerta Lauro. O oftalmologista também afirma que, independente da idade, a população precisa ter cuidados redobrados com os olhos durante o verão, visto que há maior exposição à radiação solar.

Nadiene opta por usar óculos de sol com grau (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

A estudante Nadiene Silva, de 36 anos, não dispensa o uso de óculos de sol diariamente e, como complemento, costuma colocar bonés. “A gente enxerga melhor quando tem um óculos, porque a gente tende a ficar cerrando a vista e atrapalha. O sol atrapalha a gente de enxergar”, fala. Para ela, a escolha ideal é com lentes mais translúcidas e de material resistente, para guardar na bolsa com segurança.

Óculos solares são itens essenciais para previnir doenças que prejudicam a visão (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

“Desde quando eu comecei a trabalhar, quando atingi a maior idade”, diz Nadiene sobre o período em que adotou o uso de proteção solar nos olhos. A estudante ressalta que, como usa óculos para leitura, foi ao oftalmologista e passou a utilizar óculos escuros com grau, facilitando as atividades cotidianas em meio ao sol.

O uso de óculos de sol deve ser reforçado durante o verão (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

O médico Lauro Barata destaca que, além dos óculos de sol, é necessário consulta periódica com especialista e uso de colírios para hidratação. Motoristas e praticantes de esportes ao ar livre, que passam longos períodos em exposição solar, devem adotar a proteção com o acessório como medida de prevenção, aponta o oftalmologista.

O publicitário Lucas Alexandre, de 23 anos, relata que tem muito desconforto visual no sol e, por isso, usa óculos escuros há cerca de dois anos. Na hora de escolher, ele opta por modelos mais básicos e levemente arredondados. Nessa quarta-feira (1º), ele já estava a procura de um novo acessório para a proteção solar.

Lucas usa óculos de sol com frequência há cerca de dois anos (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

“Sem o óculos de sol, fico com os olho cerrados e dá dor de cabeça depois de um tempo. E, quando eu estou usando, eu consigo ver e abrir os olhos normalmente na rua. É uma coisa que não falta na minha bolsa”, conclui.