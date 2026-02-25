Capa Jornal Amazônia
Seus óculos vivem sujos ou manchados? Aprenda a limpeza ideal passo a passo

Veja quais produtos usar, o que evitar e como aumentar a vida útil das lentes com cuidados básicos

Gabrielle Borges
fonte

A higienização correta preserva os tratamentos , evitando desgastes prematuros que podem comprometer a qualidade da visão. (Reprodução: Freepik)

Os óculos de grau são itens indispensáveis na rotina de milhões de brasileiros e exigem cuidados específicos, afinal, manter as lentes sempre limpas faz diferença imediata na qualidade da visão. Mas, para além da sensação de “óculos novos”, especialistas alertam que a limpeza correta é fundamental também para preservar os materiais e evitar danos permanentes.

Mesmo modelos com tecnologia avançada podem sofrer desgaste precoce quando higienizados de forma incorreta, reduzindo a durabilidade e a eficiência visual. A seguir, veja o passo a passo recomendado para limpar seus óculos de forma rápida, completa e delicada.

Como limpar corretamente seus óculos de grau

A higienização adequada dos óculos é essencial tanto para garantir uma visão nítida quanto para preservar as lentes por mais tempo. Seja em casa ou fora, a recomendação é remover primeiro as partículas de sujeira mais grossas antes de qualquer fricção.

Para isso, utilize um pano de microfibra limpo ou um lenço próprio para lentes, passando suavemente sobre a superfície. Esse cuidado evita que poeira ou grãos microscópicos provoquem riscos permanentes. Por isso, adotar técnicas corretas no dia a dia faz diferença direta na durabilidade e no desempenho visual.

Passo a passo para limpar os óculos todos os dias

  • Lave bem as mãos para não transferir oleosidade ou sujeira
  • Enxágue os óculos em água corrente fria ou morna
  • Aplique uma pequena gota de detergente neutro nas lentes
  • Esfregue delicadamente com a ponta dos dedos, sem pressão
  • Enxágue completamente para remover qualquer resíduo
  • Seque com um pano de microfibra limpo e macio

Esse cuidado diário mantém as lentes limpas, confortáveis e seguras para uso contínuo, além de reduzir o risco de danos causados por sujeira acumulada ao longo do tempo.

O que não fazer ao lavar os óculos

Alguns hábitos aparentemente inofensivos podem comprometer seriamente a durabilidade das lentes e da armação. Entre os principais erros estão:

  • Não usar água quente, pois o calor pode danificar revestimentos e deformar componentes
  • Evitar detergentes alcalinos ou ácidos; apenas produtos neutros são seguros
  • Não esfregar com força ou movimentos bruscos, que provocam micro-riscos
  • Não utilizar tecidos ásperos, papel toalha ou lenços comuns
  • Não deixar os óculos de molho por longos períodos
  • Nunca usar acetona ou solventes químicos

Essas práticas podem causar manchas permanentes, perda de brilho e desgaste precoce, reduzindo a vida útil dos óculos.

Cuidados especiais com lentes tecnológicas

Modelos mais modernos contam com tratamentos que exigem atenção extra durante a limpeza. O cuidado inadequado pode comprometer tanto a estética quanto a funcionalidade dessas tecnologias.

Lentes com antirreflexo

Esse tipo de lente é mais sensível a produtos químicos e abrasão. Por isso, recomenda-se limpeza suave, frequente e sempre com pano de microfibra limpo, evitando qualquer material áspero.

Lentes com filtro de luz azul

Também conhecidas por reduzir a exposição à luz de telas, essas lentes não devem entrar em contato com álcool ou produtos agressivos. O mais seguro é utilizar detergente neutro ou sprays específicos para lentes.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)

