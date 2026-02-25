Seus óculos vivem sujos ou manchados? Aprenda a limpeza ideal passo a passo

Os óculos de grau são itens indispensáveis na rotina de milhões de brasileiros e exigem cuidados específicos, afinal, manter as lentes sempre limpas faz diferença imediata na qualidade da visão. Mas, para além da sensação de “óculos novos”, especialistas alertam que a limpeza correta é fundamental também para preservar os materiais e evitar danos permanentes.

Mesmo modelos com tecnologia avançada podem sofrer desgaste precoce quando higienizados de forma incorreta, reduzindo a durabilidade e a eficiência visual. A seguir, veja o passo a passo recomendado para limpar seus óculos de forma rápida, completa e delicada.

Como limpar corretamente seus óculos de grau

A higienização adequada dos óculos é essencial tanto para garantir uma visão nítida quanto para preservar as lentes por mais tempo. Seja em casa ou fora, a recomendação é remover primeiro as partículas de sujeira mais grossas antes de qualquer fricção.

Para isso, utilize um pano de microfibra limpo ou um lenço próprio para lentes, passando suavemente sobre a superfície. Esse cuidado evita que poeira ou grãos microscópicos provoquem riscos permanentes. Por isso, adotar técnicas corretas no dia a dia faz diferença direta na durabilidade e no desempenho visual.

Passo a passo para limpar os óculos todos os dias

Lave bem as mãos para não transferir oleosidade ou sujeira

Enxágue os óculos em água corrente fria ou morna

Aplique uma pequena gota de detergente neutro nas lentes

Esfregue delicadamente com a ponta dos dedos, sem pressão

Enxágue completamente para remover qualquer resíduo

Seque com um pano de microfibra limpo e macio

Esse cuidado diário mantém as lentes limpas, confortáveis e seguras para uso contínuo, além de reduzir o risco de danos causados por sujeira acumulada ao longo do tempo.

O que não fazer ao lavar os óculos

Alguns hábitos aparentemente inofensivos podem comprometer seriamente a durabilidade das lentes e da armação. Entre os principais erros estão:

Não usar água quente, pois o calor pode danificar revestimentos e deformar componentes

Evitar detergentes alcalinos ou ácidos; apenas produtos neutros são seguros

Não esfregar com força ou movimentos bruscos, que provocam micro-riscos

Não utilizar tecidos ásperos, papel toalha ou lenços comuns

Não deixar os óculos de molho por longos períodos

Nunca usar acetona ou solventes químicos

Essas práticas podem causar manchas permanentes, perda de brilho e desgaste precoce, reduzindo a vida útil dos óculos.

Cuidados especiais com lentes tecnológicas

Modelos mais modernos contam com tratamentos que exigem atenção extra durante a limpeza. O cuidado inadequado pode comprometer tanto a estética quanto a funcionalidade dessas tecnologias.

Lentes com antirreflexo

Esse tipo de lente é mais sensível a produtos químicos e abrasão. Por isso, recomenda-se limpeza suave, frequente e sempre com pano de microfibra limpo, evitando qualquer material áspero.

Lentes com filtro de luz azul

Também conhecidas por reduzir a exposição à luz de telas, essas lentes não devem entrar em contato com álcool ou produtos agressivos. O mais seguro é utilizar detergente neutro ou sprays específicos para lentes.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)