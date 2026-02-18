Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Paes imita pessoas cegas em camarote na Sapucaí e atitude gera indignação nas redes sociais

Em imagens divulgadas nas redes sociais, ele é visto com óculos escuros e com um objeto que simula uma bengala longa, utilizada por pessoas cegas

Estadão Conteúdo

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), foi flagrado imitando pessoas com deficiência visual em camarote da Marquês de Sapucaí, no domingo, 15, durante o desfile de carnaval do Rio.

Procurada, a gestão municipal ainda não se manifestou sobre o ocorrido.

Em imagens divulgadas nas redes sociais, ele é visto com óculos escuros e com um objeto que simula uma bengala longa, utilizada por pessoas cegas. Nas redes sociais, a atitude de Paes foi criticada por internautas.

