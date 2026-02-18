Capa Jornal Amazônia
MPPA promove audiência pública para discutir impactos da mineração na zona rural de Marabá

Audiência também irá debater temas como políticas voltadas à proteção territorial e direitos humanos

Thaline Silva*
fonte

Ação integra procedimento administrativo que acompanha e fiscaliza os impactos da exploração mineral na Mina Salobo sobre comunidades do entorno (Agência Socioambiental)

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) realizará uma audiência pública para discutir os impactos da atividade mineradora em comunidades rurais de Marabá. O encontro está marcado para o dia 13 de março de 2026, das 8h30 às 13h, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Virgem de Nazaré, localizada na Vila Nova Conquista, zona rural do município.

A iniciativa integra procedimento administrativo instaurado para acompanhar e fiscalizar políticas públicas relacionadas aos efeitos da exploração mineral na Mina Salobo sobre comunidades do entorno. O objetivo é reunir relatos, demandas e sugestões de agricultores familiares, comunidades tradicionais, entidades de classe e gestores públicos que atuam na área conhecida como “Contestado”.

Durante a audiência, também serão debatidas políticas voltadas à proteção territorial, ordenamento fundiário, segurança jurídica, direitos humanos, infraestrutura e mitigação de impactos socioambientais, além de estratégias para prevenção e mediação de conflitos no campo.

O evento será aberto ao público, com possibilidade de manifestação oral ou por escrito, limitada a cinco minutos por participante, mediante inscrição realizada até 30 minutos após o início dos trabalhos. A ata da audiência será publicada em até 20 dias após a realização do encontro.

A sessão será presidida pela promotora de Justiça Alexssandra Muniz Mardegan, titular da 12ª Promotoria de Justiça Agrária de Marabá.

Confira o edital 

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Gabi Gutierrez, coordenador do núcleo de Política e Economia

Palavras-chave

MPPA

MINERAÇÃO
Política
