Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

ANP impõe condições técnicas para retomada de perfuração na Foz do Amazonas

Atividade foi suspensa no dia 6 de janeiro

O Liberal
fonte

Entre as exigências está a troca dos selos do riser que liga o poço à sonda (Foto: Divulgação | Petrobras)

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) informou à Petrobras, na quarta-feira (4), que a companhia poderá retomar a perfuração de um poço exploratório na Bacia da Foz do Amazonas, na Margem Equatorial, desde que cumpra uma série de novas exigências técnicas e operacionais.

A atividade estava suspensa desde o dia 6 de janeiro, após o registro de vazamento de um fluido durante a operação. Segundo a Petrobras, o material envolvido era um fluido de perfuração, utilizado para limpar e lubrificar a broca, além de auxiliar no controle da pressão do poço e na prevenção do colapso das paredes durante a perfuração.

Ao comunicar o vazamento, em janeiro, a Petrobras declarou que adotou todas as medidas de controle necessárias e notificou os órgãos competentes. A empresa relatou que houve perda de fluido em duas linhas auxiliares que conectam a sonda ao poço Morpho, localizado no bloco exploratório FZA-M-059, e afirmou que não há problemas com a sonda ou com o poço, que permanecem em condição segura.

VEJA MAIS 

image Sonda da Petrobras na Foz do Amazonas será auditada após vazamento
Perfuração no bloco 59 segue suspensa e só retornará após autorização da ANP

image Ibama pede à Petrobras detalhamento técnico sobre vazamento de fluido biodegradável
A Petrobras informou uma "perda de fluido" na perfuração em duas linhas auxiliares que conectam a sonda de perfuração que explora o poço Morpho

O vazamento gerou manifestações de preocupação por parte de organizações indígenas e ambientalistas. Em resposta, a estatal afirmou que o fluido atende aos limites de toxicidade estabelecidos pela legislação, é biodegradável e não representa riscos ao meio ambiente nem à saúde das pessoas.

Exigências 

Entre as exigências da ANP para a retomada da operação está a substituição de todos os selos das juntas do riser de perfuração, estrutura que conecta o poço no fundo do mar à sonda de perfuração na superfície. O riser funciona como uma extensão temporária do poço e também conduz o retorno da lama de perfuração à sonda, sendo considerado essencial para a segurança da operação.

Além da troca dos selos, a Petrobras deverá apresentar, em até cinco dias após a instalação da última junta, evidências da substituição realizada, acompanhadas de uma análise que comprove a adequação da instalação. A ANP também determinou a revisão do Plano de Manutenção Preventiva, com a redução do intervalo de coleta de dados dos registradores de vibração submarina nos primeiros 60 dias.

Outra condição imposta pela agência reguladora é que as juntas do tubo de perfuração reserva só poderão ser utilizadas após o envio dos certificados de conformidade, comprovando que os equipamentos foram inspecionados ou reparados conforme as normas técnicas aplicáveis. A ANP informou ainda que realiza uma auditoria no sistema de gestão de segurança operacional da sonda desde a última segunda-feira (2).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

MARGEM EQUATORIAL
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Zayn anuncia show no Brasil da turnê 'Konnakol'; confira detalhes

05.02.26 19h38

haja grana!

Futebol brasileiro gasta R$ 948 milhões e lidera ranking de transferências em janeiro no mundo

As equipes inglesas investiram US$ 363 milhões (cerca de R$ 1,9 bilhão) em transferências, enquanto as italianas desembolsaram US$ 283 milhões (cerca de R$ 1,5 bilhão).

05.02.26 14h28

PROPOSTA

Trump convida Brasil para integrar bloco internacional de minerais críticos

Bloco pretende reunir países estratégicos para reduzir a concentração da produção, do refino e da industrialização desses minerais, atualmente dominados pela China

04.02.26 19h16

FÉ CATÓLICA

Papa Leão XIV cria nova diocese no Brasil; saiba onde!

A Igreja Matriz Nossa Senhora da Palma, em Baturité, foi indicada como Catedral da nova diocese.

01.02.26 20h08

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Suzane von Richthofen é acusada por prima de furtar casa do tio morto e pode voltar à cadeia

Silvia Gonzalez Magnani registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil de São Paulo na última terça-feira (3)

05.02.26 23h46

BRASIL

Meu INSS libera simulador de aposentadoria: veja passo a passo de como simular

A ferramenta permite realizar sete tipos de cálculos, comparando as diferentes regras da previdência

04.02.26 10h23

BRASIL

Câmeras de segurança registram invasão à casa de tio de Suzane von Richthofen

Um homem entrou e furtou a residência de Miguel Abdalla Neto, no dia 20 de janeiro

29.01.26 10h52

BRASIL

Mãe de garoto que agrediu adolescente que morreu diz que filho sofre ameaças e está 'escondido'

Menino teria pisoteado Carlos Teixeira, de 13 anos, prestou depoimento à Polícia Civil e está sem sair na rua e ir para a escola após ameaças de morte.

25.04.24 16h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda