Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Sonda da Petrobras na Foz do Amazonas será auditada após vazamento

Perfuração no bloco 59 segue suspensa e só retornará após autorização da ANP

O Liberal
fonte

Mapa da Margem Equatorial. (Foto: Divulgação | Petrobras)

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) fará, entre 2 e 7 de fevereiro, uma auditoria para verificar as condições de segurança da sonda operada pela Petrobras na bacia da Foz do Amazonas. A fiscalização ocorre após o vazamento de cerca de 18 mil litros de fluido de perfuração, registrado em 4 de janeiro, durante a perfuração do poço exploratório Morpho, no bloco 59 (FZA-M-59), a cerca de 175 quilômetros da costa do Amapá.

O Ibama encaminhou, em 7 de janeiro, um ofício à Petrobras solicitando informações técnicas sobre o vazamento de fluido biodegradável ocorrido durante a perfuração marítima no bloco FZA-M-59, na Margem Equatorial. A estatal informou que houve perda de fluido em duas linhas auxiliares que conectam a sonda ao poço Morpho, afirmou ter adotado medidas de controle e declarou que não houve danos ao meio ambiente ou às pessoas.

No documento, o órgão ambiental também requisitou a elaboração de um relatório detalhando as causas do acidente, a composição do fluido vazado, laudos laboratoriais, avaliação de impactos e medidas para evitar a repetição do episódio, sem estabelecer prazo para a entrega das informações. O Ibama destacou ainda que as condicionantes da licença ambiental podem ser modificadas ao longo da atividade, mediante anuência do órgão.

VEJA MAIS 

image Trump: EUA serão um dos principais beneficiários do petróleo da Venezuela
De acordo com o presidente norte-americano, a Casa Branca está "se dando bem com as pessoas que estão administrando a Venezuela" desde a deposição de Nicolás Maduro

image Colômbia: em conversa com Trump, Petro sugeriu a exploração de energia limpa
Diante do apetite de Trump pelo petróleo venezuelano, o colombiano defendeu uma aliança em torno do potencial de geração de energia limpa da América do Sul

Índices de acidentes 

Dados da InfoAmazonia, com base em informações da ANP, indicam que a região apresenta índices de acidentes mecânicos superiores à média nacional. Desde 1970, 41 das 156 tentativas de perfuração nas bacias da Foz do Amazonas, Pará-Maranhão e Barreirinhas foram interrompidas por falhas mecânicas, o equivalente a 26%. No restante do país, esse percentual é de cerca de 7%.

Na bacia da Foz do Amazonas, onde está o bloco 59,28% dos poços autorizados tiveram as atividades paralisadas por acidentes mecânicos. Em Barreirinhas, o índice chega a 35%, e na Pará-Maranhão, a 15%. Já nas bacias de Campos e Santos, no Sudeste, as interrupções variam entre 5% e 7%, ainda de acordo com o InfoAmazonia. 

O poço Morpho é atualmente o único classificado como “em perfuração” na costa amazônica nos registros da ANP e não integra o levantamento histórico, que considera apenas poços abandonados por acidentes mecânicos. Até hoje, nenhum dos 156 poços perfurados na costa amazônica entrou em produção comercial de petróleo ou gás.

O que diz a Petrobras 

Em nota divulgada no dia 20 de janeiro, a Petrobras informou que identificou, no domingo (4), a perda de fluido de perfuração em duas linhas auxiliares que conectam a sonda ao poço Morpho. Segundo a companhia, o vazamento foi imediatamente contido e isolado, e as linhas serão trazidas à superfície para avaliação e reparo. A estatal afirmou ainda que não há problemas com a sonda ou com o poço, que permanecem em condições seguras de operação.

De acordo com a Petrobras, o episódio não oferece riscos à segurança da perfuração, e o fluido utilizado atende aos limites de toxicidade permitidos, além de ser biodegradável, não causando danos ao meio ambiente ou às pessoas. A empresa informou também que adotou todas as medidas de controle previstas e notificou os órgãos competentes, além de ter respondido a um ofício do Ministério Público Federal no Amapá, apresentando as informações solicitadas.

A auditoria da ANP deverá subsidiar a avaliação sobre a continuidade das atividades no bloco e eventuais medidas adicionais de segurança a serem adotadas na região.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

MARGEM EQUATORIAL

PETROBRAS

ANP
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Margem Equatorial

Sonda da Petrobras na Foz do Amazonas será auditada após vazamento

Perfuração no bloco 59 segue suspensa e só retornará após autorização da ANP

28.01.26 10h02

SEU BANCO PODE LIQUIDAR?

Intervenções do BC expõem fragilidades de bancos digitais e reforçam alerta aos investidores;entenda

Economistas apontam falhas de gestão, governança e liquidez como causas centrais das liquidações e defendem diversificação como principal estratégia de proteção, mesmo com a cobertura do FGC.

28.01.26 9h30

REFLEXOS

Alta da carne pressiona custos e leva hamburguerias de Belém a rever estratégias para segurar preços

Empresários relatam impacto do aumento de quase 4% em 2025 e adotam negociações, controle de perdas e até redução da margem para evitar repasse ao consumidor

28.01.26 7h00

ORIENTAÇÃO

Sebrae abre inscrições gratuitas para programa que fortalece pequenos negócios no Pará

Programa ALI Produtividade oferece acompanhamento gratuito por seis meses para micro e pequenas empresas

27.01.26 18h39

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Economia

Caso Banpará – Master mobiliza parlamentares no Pará

Banpará investiu mais de R$ 90 milhões em fundo ligado ao Banco Master

27.01.26 7h15

CNH mais barata

Detran Pará reduz quase pela metade valor das taxas da CNH; veja quanto fica!

Medida acompanha as regras do Programa CNH do Brasil

21.01.26 18h41

Dificuldade

Aposentados no Pará enfrentam dificuldades com custo de vida apesar de reajustes

Levantamento do Dieese-PA aponta insuficiência dos benefícios previdenciários, enquanto aposentados relatam perda de poder de compra e necessidade de renda complementar

24.01.26 7h00

ECONOMIA

Pix: Novas regras passam a valer a partir de fevereiro; confira quais são

s mudanças integram uma estratégia do regulador para frear o crescimento de golpes e fraudes

20.01.26 10h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda