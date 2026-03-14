Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Reajuste do diesel mostra limitações do mercado no Brasil, diz FUP

Entidade cita privatizações e pede estatal mais integrada

Agência Brasil
fonte

Litro da gasolina chegou a R$6,17 em um estabelecimento da capital paraense (Igor Mota | O Liberal)

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) disse que o reajuste do diesel, anunciado nesta sexta-feira (13) pela Petrobras, mostra “graves limitações na estrutura do mercado de abastecimento no Brasil”.

A venda de refinarias e a privatização da BR Distribuidora, em 2019, seriam exemplos dessas limitações, segundo a entidade.

A FUP defende que a Petrobras amplie o parque nacional de refino e fortaleça a presença em toda a cadeia do setor, o que inclui distribuição e comercialização.

“Uma Petrobras integrada amplia a segurança do abastecimento, reduz a vulnerabilidade do país às oscilações externas e contribui para maior estabilidade na formação dos preços dos combustíveis no mercado doméstico”, diz trecho da nota.

Reajuste

O valor do diesel vendido às distribuidoras será reajustado em R$ 0,38 por litro a partir de sábado (14). Em comunicado, a estatal explica que o preço médio do diesel praticado pela companhia para as distribuidoras aumentará para R$ 3,65 por litro, e a participação da Petrobras no preço do diesel B será, em média, de R$ 3,10.

O diesel A é o vendido nas refinarias, antes de ser misturado a biocombustíveis. Já o diesel B é o comercializado nos postos ao consumidor final, depois de as distribuidoras efetuarem a mistura obrigatória.

A companhia explicou que o reajuste do diesel foi mitigado por medidas para conter a escalada do preço do combustível, anunciadas na quinta-feira (12) pelo governo federal. Mesmo assim, o aumento do preço do petróleo no mercado internacional, em meio à guerra no Oriente Médio, exerce pressão sobre o preço.

A ofensiva dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã completa duas semanas nesta sexta-feira. Uma das formas de retaliação do Irã é o bloqueio do Estreito de Ormuz, ligação marítima entre os golfos Pérsico e de Omã, ao sul do Irã. Por lá passam 20% da produção mundial de petróleo e gás.

O gargalo na região pressiona a oferta de petróleo no mercado internacional, o que eleva a cotação dos preços. Nesta sexta-feira, o contrato futuro do barril de petróleo Brent, preço de referência, está negociado perto de US$ 100 (equivalente a cerca de R$ 520).

Há duas semanas, a cotação beirava US$ 70. Ou seja, em 15 dias subiu cerca de 40%. O Irã chegou a alertar o mundo para se preparar para o petróleo a US$ 200.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

preço do diesel
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

ECONOMIA

Reajuste do diesel mostra limitações do mercado no Brasil, diz FUP

Entidade cita privatizações e pede estatal mais integrada

14.03.26 18h56

ENTREVISTA

Robotização agrícola para colher açaí é um marco na produção do fruto no Pará, diz diretor da Faepa

Em entrevista, Guilherme Minssen afirma que tecnologia desenvolvida no estado deve ampliar a produtividade, reduzir riscos na colheita e abrir caminho para novos investimentos na cadeia do açaí, com impacto direto para produtores e ribeirinhos

14.03.26 16h00

INDÚSTRIA

Valorização do petróleo e gás pode elevar custos da indústria no Brasil, alerta CNI

Entidade alerta que prolongamento de conflito no Oriente Médio pode pressionar contratos de gás e aumentar despesas da indústria brasileira

14.03.26 14h26

avanço

Pará lidera crescimento na produção industrial no país com 8,6% a mais em janeiro deste ano

Setor apresentou crescimento em áreas não tradicionais, como avalia Fiepa

14.03.26 8h00

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

proposta

Veículos com mais de 10 anos podem ter IPVA zerado; entenda

Proposta na Câmara dos Deputados prevê retirada do tributo anual para proprietários de veículos com mais de 10 anos de fabricação

11.03.26 16h17

Melhor prevenir

Imposto de Renda 2026: contribuintes já devem se preparar para as novas regras

Contador orienta que organização antecipada de documentos e atenção aos rendimentos podem evitar erros e acelerar restituição

06.03.26 8h00

EXPANSÃO VIÁRIA

Obras de expansão viária na RMB podem adicionar até R$ 2,4 bi no PIB e gerar 40 mil empregos

Investimentos de R$ 1,2 bilhão em obras como duplicações, viadutos e o BRT Metropolitano devem impulsionar a economia paraense, melhorar a mobilidade urbana e reduzir custos logísticos para empresas na Região Metropolitana de Belém

08.03.26 6h30

Cursos gratuitos nas Usinas da Paz vão de gastronomia a robótica na Grande Belém em 2026

Programação inclui capacitações em áreas como tecnologia, moda e empreendedorismo; em 2025, espaços somaram mais de 2 milhões de atendimentos

10.03.26 14h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda