VÍDEO: briga entre funcionários é registrada por óculos de influenciadora durante gravação

A influenciadora digital Flávia Pavanelli passou por um momento, no mínimo inesperado, enquanto gravava um conteúdo publicitário em uma floricultura no bairro de Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O episódio ocorreu durante a produção de um vídeo para as redes sociais, na terça-feira (24)

Utilizando um óculos inteligente da Meta, a criadora de conteúdo acabou registrando, sem perceber de imediato, uma briga entre dois funcionários do estabelecimento. Os trabalhadores aparecem trocando empurrões antes de avançarem um contra o outro.

A discussão rapidamente se transforma em agressões físicas, e ambos caem sobre vasos e plantas expostos na loja, causando tumulto no interior do espaço.

VEJA MAIS



Um terceiro funcionário e pessoas que estavam no local intervieram para separar os envolvidos. Flávia, que também presenciou a confusão, surge nas gravações ao lado de outras testemunhas pedindo que a briga cessasse. Apesar do susto, ninguém sofreu ferimentos graves.

Confira

Após o incidente, a influenciadora concluiu a compra normalmente e deixou o local com as flores. Nos comentários da publicação, Flávia Pavanelli tratou a situação com bom humor e relatou que demorou alguns segundos para entender o que estava acontecendo.

“Eu estava gravando uma publi quando os funcionários começaram a brigar. Demorei para perceber”, escreveu.

Os seguidores de Flávia e demais internautas também se divertiram com a situação nos comentários: "As flores: estou atrapalhando?", comentou um em tom divertido; "já vi esse vídeo umas 50 vezes e não paro de rir e me perguntar o que aconteceu?", disse outra.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)