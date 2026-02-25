Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

VÍDEO: briga entre funcionários é registrada por óculos de influenciadora durante gravação

Flávia Pavanelli tratou a situação com bom humor e relatou que demorou alguns segundos para entender o que estava acontecendo.

Gabrielle Borges
fonte

Um terceiro funcionário e pessoas que estavam no local intervieram para separar os envolvidos (Reprodução/Instagram: @flaviapavanelli)

A influenciadora digital Flávia Pavanelli passou por um momento, no mínimo inesperado, enquanto gravava um conteúdo publicitário em uma floricultura no bairro de Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O episódio ocorreu durante a produção de um vídeo para as redes sociais, na terça-feira (24)

Utilizando um óculos inteligente da Meta, a criadora de conteúdo acabou registrando, sem perceber de imediato, uma briga entre dois funcionários do estabelecimento. Os trabalhadores aparecem trocando empurrões antes de avançarem um contra o outro.

A discussão rapidamente se transforma em agressões físicas, e ambos caem sobre vasos e plantas expostos na loja, causando tumulto no interior do espaço.

VEJA MAIS

image Virgínia Fonseca filma 'briga' entre as filhas e divide opiniões na web
Seguidores da influenciadora defenderam que "filmar é o trabalho dela"

image Influenciador traído pelo namorado denuncia avó do ex ao Ibama; entenda
Influenciador usou redes sociais para ganhar seus '15 minutos de fama' e expor briga com ex-namorado e crime ambiental

image Influenciador traído pelo namorado denuncia avó do ex ao Ibama; entenda
Influenciador usou redes sociais para ganhar seus '15 minutos de fama' e expor briga com ex-namorado e crime ambiental

image Quem era Bianca Dias, influenciadora que morreu aos 27 anos? Morte repercutiu no exterior
O jornal The Sun classifica o caso como 'tragédia da beleza'.

Um terceiro funcionário e pessoas que estavam no local intervieram para separar os envolvidos. Flávia, que também presenciou a confusão, surge nas gravações ao lado de outras testemunhas pedindo que a briga cessasse. Apesar do susto, ninguém sofreu ferimentos graves.

Confira

Após o incidente, a influenciadora concluiu a compra normalmente e deixou o local com as flores. Nos comentários da publicação, Flávia Pavanelli tratou a situação com bom humor e relatou que demorou alguns segundos para entender o que estava acontecendo.

“Eu estava gravando uma publi quando os funcionários começaram a brigar. Demorei para perceber”, escreveu.

Os seguidores de Flávia e demais internautas também se divertiram com a situação nos comentários: "As flores: estou atrapalhando?", comentou um em tom divertido; "já vi esse vídeo umas 50 vezes e não paro de rir e me perguntar o que aconteceu?", disse outra.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Variedades

celebridades

flávia pavanelli
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda