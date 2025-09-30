Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Influenciador traído pelo namorado denuncia avó do ex ao Ibama; entenda

Influenciador usou redes sociais para ganhar seus '15 minutos de fama' e expor briga com ex-namorado e crime ambiental

Riulen Ropan
fonte

O vídeo já alcançou mais de 10 milhões de visualizações e gerou muitos comentários sobre a atitude do influenciador. (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

O influenciador digital Tinan Aldaine usou as redes sociais para expor que foi traído pelo ex-namorado e que, em retaliação, denunciou a avó do ex ao Ibama, resultando na apreensão do papagaio dela. O vídeo alcançou milhões de visualizações.

No vídeo, o jovem explicou que terminou o relacionamento após uma traição e que ainda fez uma denúncia por crime ambiental, já que a avó do ex-companheiro possuía um papagaio ilegal. No vídeo, Tinan escreveu: “ Me traiu achando que não ia fazer nada, terminei e denunciei sua avó para o Ibama e levaram o papagaio dela, agora temos dois animais livres”.

O vídeo já alcançou mais de 10 milhões de visualizações e gerou muitos comentários sobre a atitude do influenciador. Nas imagens, Tinan aparece com documentos em mãos, enquanto agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) realizam a apreensão da ave.

Crime ambiental e a Lei nº 9.605/98

Criar animal silvestre ilegalmente no Brasil configura crime ambiental conforme a Lei nº 9.605/98, passível de detenção de 6 meses a 1 ano e/ou multa, além da apreensão do animal. É proibido capturar, possuir ou comercializar animais silvestres sem a devida permissão ou licença do órgão ambiental competente, como o Ibama.

Dinheiro da cirurgia usado na compra ilegal da ave

Em uma sequência de novos vídeos, Tinan explica que tomou a atitude não apenas pelas várias supostas traições sofridas, mas também porque o dinheiro usado para a compra ilegal da ave — que, segundo ele, tem como origem o tráfico de animais — teria sido emprestado por ele à avó do ex-companheiro, com o objetivo de custear uma suposta cirurgia nos olhos.

Segundo Tinan, ele teria dado R$ 8 mil para a avó realizar o alegado procedimento médico, mas o valor foi desviado para a compra do papagaio. O influenciador afirma que vai processar o ex e sua avó para pedir o ressarcimento de todo o dinheiro.

Ataque e contra-ataque: Denúncia de roubo de joias

A briga não parou por aí. Em um quarto vídeo, Tinan conta que o ex-namorado o denunciou por suposto roubo de joias. Com isso, a polícia foi até a casa do influenciador, que afirma que todas as jóias encontradas em sua residência eram suas e possuíam nota fiscal.

“O que ele não esperava era que todas as jóias que eu tinha aqui dentro da minha casa eram minhas, e todas elas com notas fiscais. Vai tomar mais um processo por calúnia e injúria”, desabafou Tinan Aldaine.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)

