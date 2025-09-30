Capa Jornal Amazônia
Após término com Léo Pereira, Karoline faz procedimento: 'quero uma bunda fotogênica'

Além da intervenção nos glúteos, a influenciadora também realizou outros procedimentos estéticos

Victoria Rodrigues
fonte

A influenciadora fez um procedimento de retoque na harmonização dos glúteos. (Foto: Reprodução/ Instagram | @karolinel)

A influenciadora digital Karoline Lima, de 29 anos, surpreendeu os seus seguidores ao revelar, nesta terça-feira (29), que passou por uma nova etapa em sua rotina de cuidados estéticos com o corpo. A criadora de conteúdo realizou um procedimento de retoque na harmonização dos glúteos e contou detalhes em seu perfil do Instagram.

Ao lado da profissional que realizou a cirurgia estética, a influenciadora apareceu em seus stories antes da intervenção e comentou sobre suas expectativas para o resultado. “Doutora Taís está deixando meu bumbum mais bonito, mais redondinho. Quero uma bunda fotogênica, foi isso que pedi. Fiz a pose que quero que valorize o meu bumbum”, revelou Karoline Lima.

Outros procedimentos estéticos

Depois de realizar o procedimento no bumbum, a ex-namorada de Léo Pereira também fez outros procedimentos no corpo, como o botox no rosto e no pescoço. Além dessas intervenções, Karoline Lima apostou ainda em uma cirurgia para levantar a região dos olhos e em fios para suavizar o chamado “bigode chinês”.

Ao mostrar os resultados nas mídias sociais, a influenciadora vibrou com o que viu no espelho. “Meu Deus, esse contorno de silhueta. Olha essa voltinha”, destacou Karoline Lima ao exibir a transformação em seu Instagram.

Término de relacionamento

A influenciadora Karoline Lima anunciou, no dia 26 de setembro, o término de seu relacionamento com o zagueiro do Flamengo Léo Pereira ao colunista Lucas Pasin, do portal Metrópoles. O ex-casal começou a se relacionar em dezembro de 2023, mas assumiram o namoro ao público apenas no réveillon de 2024. Os motivos para o término do relacionamento não foram revelados pela criadora de conteúdo.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

