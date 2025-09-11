Candidata ao Super Miss Bumbum diz ter sofrido discriminação por ser 'bonita'

Janaína Prazeres, influenciadora e modelo de 35 anos, relatou episódios de discriminação relacionados à aparência em entrevista à revista Quem. A participante do Super Miss BumBum Brasil 2025 afirmou que chegou a ser alvo de comentários que associavam suas curvas à falta de inteligência.

“Já fui chamada de burra pelo meu bumbum”, disse Janaína, que afirmou também ter passado por situações em que sua capacidade intelectual foi questionada pelo tamanho do corpo. “Já fui considerada burra por causa do tamanho do meu bumbum. Há um estereótipo de que mulheres com curvas não são inteligentes, como se a aparência determinasse tudo”, confirmou.

A influenciadora contou que os episódios se agravaram quando passou a morar fora do Brasil. “Nem sempre as curvas da brasileira são vistas de forma respeitosa. Muitas vezes somos reduzidas a estereótipos”, ressaltou Janaína, destacando que a percepção sobre o corpo pode variar conforme o contexto cultural.

Bumbum de ouro

Com a chegada às finais do Super Miss BumBum Brasil 2025, que ocorre nesta quinta-feira (11), Janaína comemorou seu papel no concurso e fez um posicionamento claro contra a redução da mulher a partes do corpo. “Durante anos tentaram me reduzir a uma parte do meu corpo. Estar à frente do Miss Bumbum mostra que aquilo que antes era motivo de julgamento agora é também motivo de reconhecimento. Não sou só o corpo que comentam, sou também a mulher que conduz a final do concurso”, destacou.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)