Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Candidata ao Super Miss Bumbum diz ter sofrido discriminação por ser 'bonita'

Janaína Prazeres disse que chegou a ser alvo de comentários que associavam suas curvas à falta de inteligência

Jennifer Feitosa
fonte

Janaína mostrou seu posicionamento contra a redução da mulher a partes do corpo (Instagram @janaina3)

Janaína Prazeres, influenciadora e modelo de 35 anos, relatou episódios de discriminação relacionados à aparência em entrevista à revista Quem. A participante do Super Miss BumBum Brasil 2025 afirmou que chegou a ser alvo de comentários que associavam suas curvas à falta de inteligência.

“Já fui chamada de burra pelo meu bumbum”, disse Janaína, que afirmou também ter passado por situações em que sua capacidade intelectual foi questionada pelo tamanho do corpo. “Já fui considerada burra por causa do tamanho do meu bumbum. Há um estereótipo de que mulheres com curvas não são inteligentes, como se a aparência determinasse tudo”, confirmou.

A influenciadora contou que os episódios se agravaram quando passou a morar fora do Brasil. “Nem sempre as curvas da brasileira são vistas de forma respeitosa. Muitas vezes somos reduzidas a estereótipos”, ressaltou Janaína, destacando que a percepção sobre o corpo pode variar conforme o contexto cultural.

VEJA MAIS

image 'Mulher Perfeita' da Playboy diz que mulheres bonitas demais não conseguem sustentar relacionamento
Janaína Prazeres, de 35 anos, já chegou a morar com seis noivos diferentes

image Freira nortista perde cargo em mosteiro italiano por ser 'bonita demais'
Caso ocorreu após a morte do Papa Francisco e chamou atenção nas redes sociais e imprensa italiana

image Quem é a influenciadora que disse ser bonita demais para trabalhar?
Lucy Welcher tem 19 anos e mora no Canadá. Ela investe na carreira de influenciadora e causou polêmica

Bumbum de ouro

Com a chegada às finais do Super Miss BumBum Brasil 2025, que ocorre nesta quinta-feira (11), Janaína comemorou seu papel no concurso e fez um posicionamento claro contra a redução da mulher a partes do corpo. “Durante anos tentaram me reduzir a uma parte do meu corpo. Estar à frente do Miss Bumbum mostra que aquilo que antes era motivo de julgamento agora é também motivo de reconhecimento. Não sou só o corpo que comentam, sou também a mulher que conduz a final do concurso”, destacou.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Super Miss BumBum Brasil 2025

Janaína Prazeres

discriminação por aparência
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

EITA"

Durante show, Zé Felipe declara 'gostar de morenas' e aumenta especulações com Ana Castela

Cantor está solteiro desde o fim do casamento com Virginia Fonseca; Ana encerrou relacionamento com Gustavo Mioto

10.09.25 22h07

SERÁ?

Ticiane Pinheiro pode substituir Lívia Andrade no ‘Domingão’, revela colunista

Decisão final sobre substituição ainda depende da direção artística da Globo

10.09.25 21h56

FAMOSOS

Bruna Marquezine recusa convite para série de Cauã Reymond; entenda

Atriz não participará da produção “O último lance”, que será lançada pelo Globoplay e terá Cauã Reymond como protagonista

10.09.25 19h43

INVESTIGAÇÃO

MPPA apura possíveis irregularidades em edital da 'Lei Aldir Blanc', em Ananindeua

Reunião foi realizada na terça-feira (9) com representantes da Prefeitura e o interessado no processo

10.09.25 19h17

MAIS LIDAS EM CULTURA

MÚSICA

Mariah Carey desembarca no Brasil para shows em Belém e no The Town

Cantora de grandes sucessos sobe ao palco flutuante em Belém na próxima quarta-feira (17)

11.09.25 8h40

CULTURA

Carimbó ecoa vozes de quem produz e vive esse símbolo cultural da Amazônia

Quando esse gênero musical completa 11 anos como patrimônio cultural imaterial do Brasil, a realidade para mestres e mestras, músicos e dançarinos expõe avanços e desafios para que o carimbó não perca suas raízes afro-indígenas

11.09.25 8h00

FAMOSOS

Justin Bieber passeia só de cueca por floresta

A publicação rapidamente gerou comentários bem-humorados de seguidores e influenciadores

11.09.25 11h19

PARÁ EM EVIDÊNCIA

Amazônia Live: veja lista de famosos que virão a Belém para show da Mariah Carey

No dia 17 de setembro ocorre o primeiro espetáculo do festival Amazônia Live – Hoje e Sempre, que contará com apresentações de Mariah Carey, Dona Onete, Joelma, Gaby Amarantos e Zaynara

10.09.25 12h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda