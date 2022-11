Quem é a influenciadora que disse ser bonita demais para trabalhar?

A influenciadora Lucy Welcher chamou atenção nas redes sociais nesta semana com um TikTok em que dizia ser bonita demais para precisar trabalhar: "Eu pareço alguém que quer acordar às 6h todos os dias pelos próximos 60 anos? Não! Sou muito bonita para isso!".

Ela já apagou o vídeo e disse que "obviamente" se tratava de uma brincadeira. Ela também informou que tem recebido ataques e ameaças de pessoas que a levaram a sério.



Lucy Welcher tem 19 anos e mora no Canadá. Ela investe na carreira de influenciadora: tem mais de 80 mil seguidores no TikTok, e cerca de 4.300 no Instagram. Em um vídeo postado no TikTok, ela ri de uma notícia que diz que ela vive uma vida de luxo com carros caros e uma mansão. "Essa parte é hilária para mim, porque minha casa está literalmente caindo aos pedaços", disse.

Nos comentários de suas fotos no Instagram, é possível ver pessoas revoltadas com a brincadeira — inclusive brasileiros! Um deles escreveu: "você que é brasileiro e assim como eu veio no perfil por curiosidade: ela não é isso tudo não, e mesmo se fosse, provavelmente ela vai acabar ganhando milhares de seguidores e conseguindo o que quer".

"Que pirralha mimada e convencida! Você não é especial, e não cria nada importante. Se você morrer amanhã, ninguém vai ligar. Não dá para discutir com gente estúpida", diz um comentário em inglês. Alguns saíram em sua defesa: "Alguns de vocês devem se sentir muito superiores para fazer bullying com uma adolescente só porque ela disse uma coisa na internet. Ela é jovem, é errado fazer bullying com uma menina que está entendendo a própria vida".