'Mulher Perfeita' da Playboy diz que mulheres bonitas demais não conseguem sustentar relacionamento

Janaína Prazeres, de 35 anos, recentemente eleita como a "Mulher Perfeita" pela Playboy, disse que mulheres bonitas demais tem dificuldades em relacionamentos. A modelo confessou que vive um drama pessoal e teve dificuldade de ter um relacionamento sério.

"Sempre ouvi que mulheres bonitas demais não conseguem sustentar um relacionamento profundo", afirmou.

Janaína utilizou como exemplo a própria vida com o relacionamento com seis noivos diferentes. A modelo chegou a morar com seis noivos diferentes, mas só se casou com um.

"Eu conhecia e já me apaixonava, tentava viver uma história e, se não desse certo, passava para a próxima. Cheguei a morar com seis noivos diferentes, mas só me casei com um deles", declarou.