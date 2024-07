Virgínia Fonseca filma 'briga' entre as filhas e divide opiniões na web

A influenciadora digital e apresentadora Virginia Fonseca, conhecida por compartilhar os detalhes de sua vida pessoal com seus quase 48 milhões de seguidores nas redes sociais, recentemente dividiu opiniões ao publicar stories mostrando uma discussão entre suas filhas, Maria Alice e Maria Flor.

No vídeo, é possível ver as meninas brigando, com direito a puxão de cabelo. Enquanto alguns internautas se divertiram com a cena, a atitude de Virgínia de filmar e publicar o momento gerou críticas de outros, que a acusam de "passar a mão na cabeça" da filha mais nova, Maria Flor e expor demais as duas.

Outros seguidores defenderam a influenciadora. "Filmar é o trabalho dela. E no final ela pega Maria Flor e com certeza deu uma bronca. Se ela filma dando uma bronca e colocando de castigo, o povo também vai achar ruim e desnecessário. Vai entender", defendeu uma internauta.

Discussão entre as irmãs não é novidade. Em junho deste ano, Virgínia já havia compartilhado outro momento de desentendimento entre as filhas, quando Maria Alice bateu em Maria Flor. Na ocasião, a influenciadora, que está grávida do terceiro filho, contou aos seus seguidores como lidou com a situação.

"Desafio ser mãe, tá? De duas. Maria Alice foi e bateu na Maria Flor, aí eu vim corrigir Maria Alice, trouxe para o castigo de dois minutos. Era três, que agora ela tem três anos. Ficou um minuto a menos", disse.

Em seguida, Virginia explicou que falou com a filha e a orientou a pedir desculpas para a irmã mais nova. "Ela voltou e falou: 'Desculpa, Flor'. Na hora que ela falou isso, a Flor deu um tapão na cara dela", continuou. Por fim, a influenciadora contou que elas se desculparam, se beijaram e fizeram as pazes.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)