VÍDEO: Perfume da We Pink, marca de Virginia Fonseca, causa ânsia de vômito em influenciadoras

A marca de cosméticos We Pink, da influenciadora Virginia Fonseca, se encontra em meio a mais uma polêmica. Após ter enfrentado polêmicas com sua linha de bases faciais, desta vez, a linha de body splashes "Candy" está causando reações inusitadas em algumas influenciadoras que testam os produtos, relatando náuseas e até mesmo ânsia de vômito ao sentir os aromas, principalmente o de waffle.

O caso ganhou grande repercussão nas redes sociais após a influenciadora Ana Duarte, com mais de 2 milhões de seguidores no TikTok, compartilhar um vídeo em que experimenta os body splashes da marca. Empolgada por ser fã da We Pink, Ana comprou a coleção completa e decidiu fazer um "review" para seus seguidores.

No entanto, ao cheirar o de aroma waffle, a influenciadora teve uma reação inesperada ao quase vomitar. "Meu Deus. Intragável, impossível, meu olho até lacrimejou. Ruim demais. Gente, eu amo os produtos da Virginia, os body splashs, mas esse aqui… Esse vocês não precisam comprar, não", relatou Ana, visivelmente enjoada.

"O que eu vou fazer com esse body splash? Não tenho nem coragem de dar para os outros. Tô traumatizada até agora", desabafou. Em seguida, ela testou os outros produtos e acabou desaprovando a maior parte da linha.

A repercussão do vídeo de Ana Duarte não parou por aí. Incentivadas pela sua experiência, outras influenciadoras também testaram os body splashes da We Pink e tiveram resultados semelhantes. A influenciadora de maquiagem Adam Mitch, por exemplo, também teve náuseas ao cheirar o aroma waffle e comparou o cheiro a "vômito de vodka com energético". "Gente, não dá, foi uma leve cheirada e eu já não quero mais", disse.

As críticas negativas aos body splashes da Virginia se espalharam pelas redes sociais e renderam muitos memes e piadas. Confira outros reacts do produto:

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)