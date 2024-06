Virginia viraliza após expor desejo inusitado de filha: ‘A neta mais fraca do Leonardo’

Maria Alice, de três anos, onde vivenciou uma saia-justa, mas que dividiu opiniões nas redes sociais. Ao perguntar à filha o que ela gostaria de fazer quando crescer, a influenciadora foi surpreendida pela resposta da criança: “Tomar cerveja”. Virginia Fonseca c ompartilhou um momento descontraído com sua filha,, de três anos, onde vivenciou uma, mas quenas redes sociais. Ao perguntar ào que ela gostaria de fazer quando crescer, a influenciadora foi surpreendida pela resposta da criança: “Tomar”.

Surpresa, Virginia reagiu boquiaberta e a menina ainda acrescentou que queria fazer tatuagens. Em seguida, a influencer perguntou à filha o que ela tinha visto do lado de fora da casa e recebeu outra resposta inesperada: “A cerveja do vovô Léo."

Na legenda do vídeo, Virginia brincou com seus seguidores, escrevendo: “Será que é neta do Leonardo e da Margarida?! E filha do Zé Felipe, omg”, acompanhada de emojis de risadas. Veja:

Alguns internautas, porém, não aprovaram a reação da influenciadora com a resposta da filha. Nos comentários, a publicação dividiu opiniões. Alguns seguidores se divertiram com a situação, enquanto outros criticaram. Um comentário dizia: “A neta mais fraca do Leonardo”. Enquanto outro mencionou: “Se fosse filha de um pobre, estariam todos criticando aqui. Como é a filha da Virginia falando isso, todos acham engraçado. Ela ainda ri e publica. Ah, mas é só uma criança, sabe de nada. Vai vendo”.