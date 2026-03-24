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Saúde

Óculos de grau têm validade? Saiba quando trocar suas lentes e armações

Especialista explica que a manutenção de lentes obsoletas ou danificadas pode causar desconforto e mascarar problemas oculares

Jennifer Feitosa
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Lentes e armações precisam de checagem anual para garantir a saúde e o conforto dos olhos (prostooleh / Freepik)

Os óculos de grau não possuem data de validade literal, mas a substituição é inevitável devido às mudanças na visão e ao desgaste do material. A manutenção de lentes obsoletas ou danificadas pode ocasionar desconforto e mascarar o avanço de problemas oculares, explica o oftalmologista Antônio Sardinha. Segundo o especialista do Hospital de Olhos de Cuiabá (HOC), lentes e armações necessitam de revisão regular para garantir a saúde e o conforto visual do paciente. Ignorar esses cuidados pode prejudicar a correção e levar a quadros mais graves.

Diferentes fatores podem indicar a necessidade de uma nova avaliação com o oftalmologista, mesmo que seu grau pareça estável. Conhecer esses motivos ajuda a proteger sua visão a longo prazo.

Quais os motivos para a reavaliação dos óculos de grau?

A necessidade de substituir os óculos de grau ou, ao menos, reavaliá-los, pode surgir por diversas razões. Entre os principais motivos estão:

  • Alteração do grau: Mudanças biológicas, comuns em crianças e após os 40 anos (presbiopia), tornam a receita antiga ineficiente.
  • Desgaste das lentes: Riscos, manchas e danos a tratamentos como o antirreflexo comprometem a nitidez e a passagem de luz, causando cansaço visual.
  • Integridade da armação: Estruturas tortas ou frouxas afetam o centro óptico das lentes, prejudicando a correção visual.
  • Saúde ocular: Consultas regulares permitem identificar doenças silenciosas e definir tratamentos específicos, indo além da simples troca de óculos.

A visão humana é fluida e, segundo Antônio Sardinha, as mudanças mais significativas ocorrem em fases específicas da vida. Em jovens e crianças, a miopia e o astigmatismo podem alterar rapidamente devido ao desenvolvimento do globo ocular.

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Após os 40 anos, a vista cansada, conhecida como presbiopia, é uma condição natural que requer correção frequente na prescrição. Isso garante que atividades de perto, como a leitura, possam ser realizadas de maneira confortável e eficaz.

Lentes danificadas exigem mais da sua visão

Muitas vezes, a troca do grau não é necessária, mas a qualidade do material está comprometida. O cérebro se esforçará mais para processar imagens ilegíveis quando as lentes estão riscadas, manchadas ou com o revestimento descascado.

"Mesmo que o grau ainda esteja correto, danos físicos na lente comprometem a qualidade da visão", ressalta o especialista. Essa degradação pode levar a um maior esforço e cansaço visual.

A importância da armação adequada

Se a armação perde o ajuste ideal no rosto, a posição das lentes é modificada. Essa alteração, mesmo com o grau correto, pode causar dores de cabeça e tonturas, impactando a qualidade de vida do usuário.

Por que fazer um check-up anual?

Médicos oftalmologistas recomendam uma avaliação anual, no mínimo. Esse intervalo é adequado para monitorar a evolução de condições como hipermetropia e miopia, além de avaliar a saúde da retina e a pressão ocular.

Para esclarecer, os óculos de grau não "vencem" no sentido literal. Contudo, tornam-se ineficazes quando não conseguem garantir uma visão clara, segura e confortável para o paciente, sendo necessária a revisão.

Sinais de que o prazo de revisão pode ter expirado

Caso você tenha notado a necessidade de apertar os olhos para ler ou sinta que suas lentes estão opacas, uma nova avaliação com um especialista é crucial. Esses são indicadores de que o momento da revisão pode ter chegado.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

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