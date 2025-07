Verão Amazônico: Especialistas alertam para os riscos dos óculos de sol sem proteção UVA e UVB

Com a intensificação da exposição solar durante o verão amazônico, cresce também o alerta de especialistas sobre os perigos do uso de óculos de sol sem proteção adequada contra os raios UVA e UVB. De acordo com médicos e profissionais do setor óptico, o uso de produtos falsificados ou vendidos em locais informais pode trazer sérias consequências à saúde ocular, como catarata precoce, pterígio (carne crescida) e até degeneração ocular.

O médico oftalmologista Lauro Barata, mestre em Oftalmologia pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e vice-presidente do Conselho Regional de Medicina do Pará (CRM-PA), ressalta os perigos da exposição solar sem proteção confiável. “O risco maior vem em virtude da não proteção adequada em relação aos raios ultra-violetas UVA e UVB, porque quando você se expõe de óculos escuros sem determinada confiabilidade e segurança, consequentemente você fica exposto a formação precoce de catarata, da carne crescida, e até mesmo de um acometimento, dentro do olho, da chamada degeneração ocular, diretamente ligada a exposição solar em demasia com a não devida proteção”, explica.

Segundo o oftalmologista, a recomendação é que a compra de óculos de sol seja feita exclusivamente em óticas autorizadas, onde os produtos passam por fiscalização rigorosa da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e da vigilância sanitária municipal. “Os óculos de sol podem ser escolhidos de acordo com o rosto, tem lentes mais escuras ou mais claras, para quem gosta. Isso é feito diretamente em óticas, não pode ser feito na economia informal, com vendedores ambulantes”, acrescenta.

Óticas alertam para os riscos de óculos falsificados

Em uma ótica localizada no bairro do Umarizal, em Belém, a gerente Lindinalva Alves confirma os riscos. “Não é simplesmente escolher qualquer um, nós precisamos saber se o óculos tem proteção 100% contra os raios UVA e UVB. Esses raios são nocivos e causam danos à nossa saúde visual. Inclusive, já recebemos clientes que compraram óculos em lugares informais e tiveram problemas na visão. Ao chegarem aqui, fizemos um teste com os produtos e não tinham proteção nenhuma”, relata.

Algumas óticas utilizam aparelhos específicos que medem a eficácia das lentes, detectando se elas possuem proteção de até 400 nanômetros contra os raios ultravioletas. Além disso, quem utiliza óculos de grau pode optar por lentes especiais que combinam correção visual e proteção solar. “São lentes que se adaptam ao ambiente em que a pessoa está. Se é um espaço mais escuro ou mais claro, elas se ajustam perfeitamente”, explica Lindinalva.

Durante o período de férias, os modelos de óculos de sol mais procurados são os de armações grandes, coloridas, esportivas ou retrô. No entanto, a escolha estética precisa considerar também o formato do rosto do usuário. “Hoje nós temos modelos diversos, então quando o cliente chega, ele já tem um modelo em mente e muitas vezes esse modelo não fica legal no seu rosto. Por meio de um estudo para saber se o rosto é redondo, quadrado ou de outro jeito, sabemos qual melhor armação se encaixa”, destacou a especialista em armações da ótica.

Embora os óculos de sol não tenham data de validade, é essencial manter os cuidados com a conservação das lentes. A recomendação é limpar os óculos com água corrente e sabão neutro. O uso de álcool e outras substâncias químicas deve ser evitado. Também é indicado o uso dos panos específicos que acompanham os produtos.

*Especial para O Liberal