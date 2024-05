O que é gordura no fígado? Especialista explica as causas e os sintomas

Conhecida como esteatose hepática, a gordura no fígado ocorre quando há uma concentração acima do normal de gordura na região abdominal. O fígado, por ser o maior órgão dessa região, com esse excesso de gordura, chamada visceral, acaba absorvendo essa um excedente, ocasionando diversos problemas de saúde. Quem explica é o médico endocrinologista Rubens Tofolo, de Belém.

“Nós temos uma gordura chamada visceral, que é uma gordura profunda. Ela fica na região do abdômen, atrás do músculo retroabdominal e ela tem a função de funcionar como um colchão amortecedor, evitando que os órgãos do aparelho abdominal como o pâncreas e o fígado sofram enormes danos diante de algum movimento mais brusco. Só que essa gordura, a depender do estilo de vida da pessoa, pode aumentar e se infiltrar nos órgãos”, detalha o médico.

Quais as causas?

Segundo o endocrinologista, as principais causas do aumento de gordura no fígado estão ligadas aos hábitos alimentares e ao sedentarismo, fazendo com que essa gordura visceral aumente em volume e passe a se infiltrar nos órgãos abdominais, principalmente no fígado.

“Essa gordura visceral profunda é causada pelos maus hábitos alimentares associados ao sedentarismo, ela pode crescer e infiltrar o fígado. É isso que chamamos popularmente de gordura no fígado. Também seria um causador dessa condição algum distúrbio metabólico, por exemplo, um diabetes mal controlado, uma pressão alta mal controlada, colesterol descontrolado, podem ser fatores de risco para o aumento dessa gordura”, conta.

Quais os sintomas?

Rubens esclarece que as doenças ligadas ao fígado são silenciosas, não apresentando sintomas evidentes quando o órgão encontra-se comprometido. ”As doenças do fígado são muito silenciosas, elas não indicam sintomas, então se essa pessoa não fizer algum exame, ela não sabe que ela está com a gordura no fígado. E pior, quando mais tarde o diagnóstico, esse problema pode estar evoluindo para uma fibrose e até mesmo um câncer do fígado”, disse.

Em casos mais alarmantes da doença, o paciente pode apresentar alguns sintomas, devendo procurar imediatamente um médico especializado, para receber o diagnóstico, por meio de exames de imagem, como ultrassonografia, tomografia computadorizada ou ressonância magnética, antes que a gordura no fígado atinja patamares preocupantes.

"Para, assim, ter tratamento voltado para tentar evitar a progressão. Porque a lesão já está instalada e não tem como reverter”, conclui o especialista.

Confira alguns dos sintomas da gordura no fígado:

- Dor no abdômen;

- Barriga inchada;

- Aumento do tamanho do fígado;

- Dor de cabeça constante;

- Cansaço;

- Fraqueza;

- Perda do apetite.

