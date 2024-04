Chá poderoso e exercícios combinados podem ajudar a reduzir a gordura no fígado, afirma estudo

A busca constante por métodos eficazes para a melhoria da saúde tem levado cientistas a investigarem se as bebidas naturais realmente possuem os benefícios que são compartilhados por aí. Um estudo realizado pela Universidade Estadual da Pensilvânia, nos Estados Unidos, revelou que chá combinado com exercícios físicos ajudam a amenizar os distúrbios hepáticos, como as famosas gorduras no fígado.

O professor de Ciência Alimentar e autor do estudo, Joshua Lambert, afirma que existe um chá em questão muito poderoso que pode ajudar nesse processo de redução de gordura no fígado. Saiba qual é:

Qual o melhor chá para eliminar gordura no fígado?

As descobertas do estudo revelaram que o chá verde é uma excelente opção para ajudar a eliminar gordura do fígado.

Como foi feito o estudo?

O estudo foi feito com camundongos, que foram divididos em grupos e um deles foi submetido a uma dieta rica em gorduras por 16 semanas, período onde também consumiram extrato de chá verde e realizaram exercícios regulares.

Os resultados foram significativos, demonstrando uma redução de 75% na quantidade de gordura hepática, em comparação com os roedores que não receberam este tratamento combinado.

O estudo apontou uma interação interessante entre os polifenóis presentes no chá verde e as enzimas digestivas, sugerindo uma possível diminuição na absorção de gorduras.

Lambert explica que essa interação parece restringir a digestão de compostos alimentares, fazendo com que uma parte da gordura ingerida seja eliminada diretamente pelo sistema digestivo, sem ser absorvida pelo organismo.

Outros benefícios do chá verde

Além da redução da gordura no fígado, o estudo observou nos camundongos tratados uma possível expressão genética mais acentuada relacionada à formação de novas mitocôndrias, um sinal positivo que indica uma metabolização mais eficiente no corpo.

Em pesquisas anteriores, já se havia notado os efeitos sinérgicos do chá verde e da atividade física na melhoria da saúde cardiovascular. E ainda na redução do peso corporal.

Importante salientar, no entanto, que os testes foram realizados em roedores, e estudos em humanos ainda são necessários para confirmar a eficácia desta combinação. Lambert aconselha cautela na adoção do chá verde como parte da dieta. Mas sugere que ele pode, sim, ser um aliado quando associado a um estilo de vida ativo.

Como sempre, recomenda-se consulta a um profissional de saúde antes de realizar quaisquer alterações significativas na dieta ou no regime de exercícios.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com