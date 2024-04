Kombucha: bebida fermentada pode reduzir gordura e ter efeitos semelhantes ao jejum, diz estudo

Um novo estudo publicado na revista PLOS Genetics, no dia 28 de março, sugere que o kombucha, uma bebida fermentada e adoçada conhecida por seus possíveis benefícios à saúde, pode ajudar a reduzir a gordura corporal e ter efeitos semelhantes ao jejum no metabolismo. A bebida é também conhecida como um refrigerante natural com efeito detox e veio do Oriente.

A pesquisa, realizada por cientistas da Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill, nos Estados Unidos, utilizou vermes nematode worm C. como modelos para estudar o impacto do kombucha no metabolismo. Os vermes foram alimentados com a bebida e os resultados mostraram que as leveduras e bactérias presentes no kombucha colonizaram seus intestinos e provocaram mudanças metabólicas semelhantes às que ocorrem durante o jejum.

"Ficamos surpresos ao descobrir que animais que consumiram uma dieta composta pelos micróbios probióticos encontrados no kombucha exibiram redução na acumulação de gordura, níveis mais baixos de triglicerídeos e gotículas lipídicas menores — uma organela que armazena os lipídios da célula — quando comparados a outras dietas. Essas descobertas sugerem que os micróbios no kombucha desencadeiam um estado ‘semelhante ao jejum’ no hospedeiro mesmo na presença de nutrientes suficientes", afirmam os pesquisadores, em comunicado à imprensa.

Benefícios do Kombucha

O kombucha é conhecido por diversos benefícios à saúde, como:

➜ Redução da pressão arterial: Estudos sugerem que a bebida pode ajudar a reduzir a pressão arterial, um fator de risco para doenças cardíacas.

➜ Prevenção do câncer: O kombucha é rico em antioxidantes, que podem ajudar a proteger as células contra danos que podem levar ao câncer.

➜ Proteção contra doenças metabólicas: Pode ajudar a melhorar a sensibilidade à insulina e reduzir os níveis de açúcar no sangue, o que pode ser benéfico para pessoas com diabetes tipo 2.

➜ Equilíbrio da flora intestinal: É rico em probióticos, que podem ajudar a melhorar a saúde intestinal e fortalecer o sistema imunológico.

Como age no metabolismo

No estudo, os micróbios do kombucha alteraram a expressão de genes envolvidos no metabolismo de gorduras nos vermes, levando a:

➜ Aumento de proteínas que quebram gorduras;

➜ Redução de proteínas que constroem triglicerídeos (um tipo de molécula de gordura);

Embora os resultados do estudo sejam promissores, mais pesquisas são necessárias para confirmar se os mesmos efeitos são observados em humanos. Os autores do estudo acreditam que os resultados reforçam os achados de outras pesquisas sobre os benefícios do kombucha e sugerem que os micróbios da bebida podem ser responsáveis por seus efeitos positivos no metabolismo.

Como preparar kombucha

Você vai precisar de:

➜ Recipiente de vidro ou cerâmica de boca larga para acondicionar pouco mais de 1 litro da bebida (inox e alumínio devem ser evitados, pois oferecem mais risco de contaminação)

➜ 1 litro de água filtrada

➜ 12 g (1 colher de sopa cheia) de chá verde, preto, mate ou branco

➜ 120 g de açúcar demerara, cristal ou mel de boa procedência

➜ 1 colônia de kombucha (também chamada de mãe ou scoby)

➜ A colônia é vendida em lojas de produtos naturais. No Facebook, também há grupos públicos e fechados que reúnem interessados em receber e doar o scoby, em todo o país.

Modo de preparo:

➜ Aqueça 300 ml de água até o ponto de fervura.

➜ Desligue e adicione o chá e o açúcar escolhidos. Mexa para dissolver e abafe por 10 minutos.

➜ Adicione o restante da água.

➜ Peneire o chá e transfira o líquido adoçado para um recipiente de vidro ou cerâmica.

➜ Use 2 colheres (sopa) de qualquer vinagre para acidificar a bebida.

➜ Com o líquido frio ou em temperatura ambiente, adicione a colônia.

➜ Tampe com um tecido ou o papel toalha e prenda com um elástico em volta do vidro.

➜ Deixe em local mais escuro e reservado, por pelo menos sete dias. No sétimo dia, prove o sabor da bebida.

Pode deixar mais alguns dias antes de beber, principalmente se ela estiver muito doce. Quanto mais tempo fermentando, mais ácida ela irá ficar.

Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com