Beber vinho previne doenças do coração e intestino, diz estudo; confira a quantidade ideal

Uma taça de vinho para relaxar é o acompanhamento em diversas ocasiões do dia. E para a alegria dos amantes dessa bebida, se for consumida moderadamente, ela ainda pode trazer benefícios para a saúde, especialmente para o coração e intestino. O consumo de 30 mililitros de vinho tinto, diariamente, diminui o risco de doenças cardíacas em 24% e também reduz em cerca de 50% o índice de tumores intestinais. Segundo o estudo “Wine Flora Study”, publicado pelo jornal científico “The American Journal of Clinical Nutrition”, o consumo de vinho regula a flora intestinal, influenciando para que o corpo atue no combate de doenças cardiovasculares.

Além disso, o estudo também aponta que o consumo do vinho reduz o “estresse oxidativo” do organismo, o que evita doenças como a inflamação e formação de placas de gordura na parede das artérias do coração. Segundo outra pesquisa recente, pessoas que consomem o vinho tinto também apresentam diminuição de 32% em casos de depressão.

Sobre a pesquisa

Durante dois meses, cerca de 42 homens, com mais de 60 anos e com doenças arteriais, foram monitorados. Os médicos observaram o comportamento e a forma como o corpo e organismo dos voluntários respondiam. Eles consumiram, por três semanas, 250 mililitros de vinho tinto com 12,75% de concentração alcoólica, produzido com uva merlot pelo Instituto Brasileiro do Vinho especialmente para o estudo. Nesse mesmo período, nenhum deles consumia álcool.

Qual a quantidade ideal de vinho?

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o recomendado são 90ml para mulheres e 180ml para homens. O que daria cerca de uma taça de vinho para mulheres e duas para homens.

Quais os outros benefícios do vinho?

O consumo moderado de vinho traz benefícios como:

Redução do risco de AVC;

Reduz o nível de colesterol ruim;

Melhora o sistema imunológico;

Ajudar no emagrecimento;

Previne o Alzheimer;

Garante melhor qualidade de sono;

Combate o envelhecimento e o desenvolvimento de doenças crônicas e degenerativas;

Reduz sintomas da depressão;

Ameniza o risco de diabetes.

Fonte: Pesquisa da Cedars-Sinai Medical Center, Harvard Medical School, The Journal of Disease Neuropsychiatric and Treatment e Ben-Gurion do Negev Medical Center-Soroka.

Qual o tipo de vinho ideal?

Ainda conforme uma pesquisadores da Sociedade Brasileira de Hipertensão, da American Heart Association e da European Society of Cardiology, o vinho tinto seco é a melhor bebida para ajudar a combater doenças cardiovasculares. Isso devido ele ser rico em antioxidantes e flavonoides, presentes nas uvas roxas e em outras frutas vermelhas também.