Nova lancha blindada vai reforçar a segurança fluvial na Região Metropolitana de Belém

Belém contará com uma nova lancha totalmente blindada para ampliar ainda mais a segurança na malha fluvial paraense. A entrega da embarcação, que vai compor a frota de embarcações que darão suporte às ações de segurança desenvolvidas na Região Metropolitana de Belém e demais regiões do estado, foi nesta sexta-feira (18/10) ao Grupamento Fluvial de Segurança Pública. O objetivo é de que o veículo aquaviário fortaleça e equipe as forças de segurança, nas rondas e no policiamento ostensivo realizado nos rios do Pará.

A lancha de 29 pés é equipada com dois motores de 350HP, somando a potência total de 700HP, com Sistema Termal de Monitoramento Diurno/Noturno, infravermelho, sirene, giroflex, estofados, coletes salva-vidas, capota, kit de salvatagem náutico, ar-condicionado e carreta rodoviária. A lancha possui ainda blindagem de nível 3, com resistência a disparos de fuzis, além de radar, alcançando uma velocidade média de até 80km.

A imagem mostra a nova lancha de 29 pés é equipada com dois motores de 350HP, somando a potência total de 700HP, com Sistema Termal de Monitoramento Diurno/Noturno, infravermelho, sirene, giroflex, estofados, coletes salva-vidas, capota, kit de salvatagem náutico, ar-condicionado e carreta rodoviária. (Foto: Divulgação | Agência Pará)

A embarcação denominada de "IPC Bruno Fonseca", em homenagem ao Investigador de Polícia Civil, que morreu em uma área do Rio no arquipélago do Marajó, após uma missão de trabalho, no fim de agosto deste ano. Bruno fazia parte da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE), da Polícia Civil do Pará.

VEJA MAIS

“Nós continuamos investindo, cada vez mais, para prosseguir a estratégia de redução de criminalidade no nosso Estado. As dimensões, peculiaridades, as diferenças de território, exigem nos exigem pensar em estratégias assertivas que possam fazer o enfrentamento e a proteção da população nas cidades com ações urbanas, mas também, levando em conta as nossas peculiaridades de rios, de extensão territorial, das comunidades ribeirinhas, das cidades que margeiam os nossos rios. Por isso, o fortalecimento do Grupamento Fluvial, da Polícia Militar, da Polícia Civil, o investimento em embarcações e, particularmente, a estratégia de embarcações blindadas, reconhecidas como sendo referência para outros estados do Brasil, permite com que nós possamos fazer o monitoramento e o combate à criminalidade”, contou o governador Helder Barbalho.

A imagem mostra o governador do Pará, Helder Barbalho, na nova lancha. (Foto: Divulgação | Agência Pará)

“Evitar assim, que os nossos rios sejam utilizados como rota de escoamento de drogas, além de também combater crimes ambientais, e claro, com a blindagem protegendo o profissional da segurança pública e permitindo com que ele possa ser assertivo no combate durante as ações policiais", acrescentou o chefe do Executivo estadual.

"Nós estamos entregando a sexta lancha blindada da Segurança Pública do Pará. Lembrando que há cinco anos o Pará não possuía sequer uma lancha com essas características de proteger os nossos policiais e enfrentar qualquer tipo de criminalidade. Nós temos hoje lanchas espalhadas por todo o Pará. São mais de 80 embarcações, e seis delas, totalmente blindadas. Inclusive com blindagem para fuzil, com sonar, radar, visão noturna e visão termal. Temos todo o equipamento necessário para qualquer tipo de abordagem em qualquer situação. Lembrando que elas são lanchas velozes com dois motores de 350 hp, ou seja, 700 hp de potência para alcançarem qualquer embarcação em uma perseguição. Mais um investimento do Governo do Pará na Segurança Pública para que a gente possa, cada vez mais, trazer a paz por todo o Pará", explicou o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.

Investimento na Segurança Fluvial

Essa é a sexta lancha blindada entregue pelo estado aos órgãos de segurança do Pará. Os investimentos com as embarcações táticas operacionais, com alta tecnologia de orientação náutica e blindagem, são exemplos de referência para outros estados do Brasil. As embarcações visam, o reforço nas ações estratégicas de combate aos crimes cometidos nos rios e às comunidades ribeirinhas, além dos crimes ambientais. Em todo o Estado já foram entregues mais de 80 lanchas, além das blindadas, com motores de 350 HP, 150 HP e 60 HP, distribuídas para todas as regiões do Pará.

A imagem mostra um homem de costas e com os braços cruzados, vestido com uma camisa que tem a sigla da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), e, mais à frente a ele, está a lancha "IPC Bruno Fonseca". (Foto: Divulgação | Agência Pará)

O Pará é pioneiro, ainda, na criação das Bases Integradas Fluviais, instaladas em municípios estratégicos, a exemplo da Base "Antônio Lemos", em Breves, e da Base "Candiru", em Óbidos. Mais uma Base Fluvial já está sendo construída e será instalada em Abaetetuba, para integrar as ações fluviais de combate à criminalidade.