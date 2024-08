investigador da core é encontrado morto durante ação policial no marajó

Bruno Fonseca da Silva, de 36 anos, investigador da Polícia Civil do Pará (PCPA), foi encontrado morto na segunda-feira (26/8), no município de Chaves, no Marajó, durante uma missão policial. A PCPA informou em nota que a vítima desapareceu ainda na segunda-feira, e foi localizada após uma força-tarefa integrada por equipes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), Grupamento Fluvial (GFlu) e o Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp). Bruno era lotado na Core, a tropa de elite da Polícia Civil.

Oficialmente, a causa da morte não foi revelada pelas autoridades e nem a ação policial em que o investigador participava. A Polícia Civil do Pará informou também, ainda em nota, “perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”. A PC lamentou a morte do agente e disse que “presta assistência aos familiares”.

“É com profundo pesar que a Polícia Civil comunica o falecimento do investigador Bruno Fonseca da Silva, durante missão policial, no município de Chaves. O investigador, lotado na Core, era um profissional dedicado e comprometido com a segurança pública. Neste momento de dor, expressamos nossas mais sinceras condolências à família, amigos e colegas de trabalho”, diz post da PCPA.

Em seu perfil no Instagram, a Core da PCPA, também lamentou a morte do policial civil e afirmou que ele “perdeu a vida no cumprimento do dever, durante uma operação na zona rural de Chaves”. “Bruno tinha 35 anos e sempre será lembrado em nossos corações. Nossos sentimentos à família e amigos que sofrem a perda de um guerreiro. Que encontrem conforto e força para enfrentar este momento difícil”, diz parte da nota da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais, feita nos stories.