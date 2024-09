Pará registra redução de mais de 47% nos crimes violentos no mês de agosto

O Pará registrou uma redução de 47,75% nos crimes violentos letais intencionais (CVLI), que inclui homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte em agosto deste ano. A Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac), que é vinculada à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), divulgou os dados nesta segunda-feira (2/9). Com isso, o mês passado já é considerado o melhor mês da linha histórica, desde 2010.

Para o titular da Segup, Ualame Machado, a redução nos indicadores de criminalidade, mês a mês, confirmam o sucesso das estratégias utilizadas pela Segurança Pública. "Esse resultado que temos compartilhado mês a mês, demonstra nossa estratégia do tripé da segurança, que são os 3 Is" que nada mais é do que a maior Integração entre as forças, aliada à Inteligência e aos Investimentos significativos que continuam sendo realizados em favor dos agentes de segurança e dos seus órgãos, para que a gente continue mantendo os índices de criminalidade sempre abaixo no nosso estado".

"É importante destacarmos que essas reduções podem ser observadas nos estudos e análises feitas por instituições nacionais que apontam o Pará em posições de destaque quando se fala em redução e estratégias para combater a criminalidade", concluiu o titular da Segup, Ualame Machado.

Dados

Segundo os dados divulgados pela Siac, de 1° a 31 de agosto de 2018, foram registradas 333 ocorrências de CVLI no Estado. Já em 2024, nesse mesmo período, foram computados 174 casos, o que comprova a redução de 47,75%. Os números apontam ainda que na linha histórica, este foi o melhor mês de agosto, desde o ano de 2010, quanto ao menor número de Crimes Violentos Letais.

Nos últimos 8 meses, no acumulado de janeiro a agosto de 2024, foram registrados 1.258 crimes violentos no estado. Já em 2023, no mesmo período, foram computados 1.402 casos, uma redução de 10,27% na criminalidade deste em relação a 2023. Levando em consideração o comparativo com o mesmo período do ano de 2018, que computou 2.760 casos de CVLI, houve uma redução de 54,42% nos crimes violentos, o que representa a preservação de mais de 1.5 mil vidas.

Homicídios

O número de homicídios também apresentou queda de 46% em todo o estado, ao serem registrados, respectivamente, 311 e 166 casos, nos meses de fevereiro dos anos de 2018 e 2024. Na Região Metropolitana de Belém, os números também apontam reduções quanto aos homicídios. De acordo com os dados, foram computadas 111 e 32 ocorrências nos respectivos anos de 2018 e 2024, chegando a 71,17% de redução.

Investimentos

A Segup destaca que os resultados são fruto do investimento do governo do Estado, em curto, médio e longo prazos nas forças de segurança, em todas as modalidades e áreas de atuação. A exemplo da promoção de concursos públicos, aquisição de câmeras com inteligência artificial, totens de segurança pública, modernização da frota de veículos da Polícia Militar.

O governo do Pará também tem assegurado a entrega de novas viaturas para as Polícias Civil, Científica e Penal, assim como ao Corpo de Bombeiros e ao Departamento de Trânsito do Estado (Detran), e, ainda, a aquisição de viaturas blindadas, a ampliação do número de lanchas para atuação nas áreas fluviais, e às ações policiais preventivas e repressivas realizadas diariamente no Pará.