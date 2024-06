Pará registra queda de 39% nos casos de homicídios entre 2017 e 2022, aponta Atlas da Violência

O Pará registrou uma redução de 39,7% em casos de homicídios nos últimos 5 anos, como apontam dados do Atlas da Violência 2024, produzido a partir da parceria do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). Em 2017, a taxa de homicídios por 100 mil habitantes no Pará era de 54.7 e caiu para 32.9 em 2022. O balanço foi divulgado na última terça-feira (18).

O levantamento considera mortes por 100 mil habitantes com base na taxa de homicídios. Em números absolutos, o Estado totalizou 4.575 homicídios em 2017, enquanto em 2022 foram 2.901 casos do mesmo crime, representando uma queda de 36,6%.

Os dados gerais divulgados no levantamento são referentes aos últimos dez anos, e demonstram que o Pará apresenta reduções contínuas, como destaca o secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, Ualame Machado. “O levantamento nacional divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública demonstra que o Pará iniciou uma série de reduções desde o início da gestão e constata, ainda mais, o que temos adiantado, mês a mês”, pontua.

“Inclusive com redução de 57,97% nos crimes violentos letais se comparado os primeiros cinco meses de 2024 com os últimos cinco anos de forma concreta. Isso é fruto de uma atuação integrada das forças de segurança do Estado, que vem atuando ostensiva e preventivamente no combate à criminalidade, a partir de investimentos, qualificações e planejamentos estratégicos para as ações”, acrescenta o titular da Segup.

Jovens

Em relação aos homicídios contra jovens na faixa etária de 15 a 29 anos, o Pará segue com redução, chegando a 55% na taxa de mortes, se comparado os anos de 2017 e 2022. Em 2017 a taxa chegou a 81.2 mortes por 100 mil jovens, tendo redução contínua e chegando a 2022 com 30.5 homicídios. Em números absolutos, foram registrados, respectivamente, 674 e 299 homicídios de jovens, nos anos de 2017 e 2022.

O titular da Segup explica ainda, “nós temos investido muito fortemente em equipamentos com alta tecnologia para garantir os melhores equipamentos aos nossos agentes que atuam diariamente no enfrentamento à criminalidade. Além disso, seguimos descentralizando as ações de segurança para que todas as regiões do estado tenham o reforço necessário e ações específicas de acordo com as demandas daquela área, para que assim tenhamos redução da criminalidade por todo o nosso estado”.

“Sabemos que pela extensão continental do Pará, alguns de nossos municípios ainda apresentam taxas mais elevadas de homicídios, portanto, nossas ações têm sido voltadas para atuações específicas para que esses números também alcancem reduções e a paz social seja estabelecida”, reforça Ualame Machado.

A metodologia aplicada pelo Atlas da Violência leva em consideração os critérios adotados pelo Ministério da Saúde para classificação de agressões com intervenção, o qual difere do que é utilizado pela Segurança Pública Estadual, que leva em consideração a capitulação penal, finalização de inquéritos e registro das ocorrências, entretanto, o Pará também atesta reduções nos registros apresentados pelo estudo lançado na terça-feira (18), e segue com ações para que todos os crimes alcancem queda em todo o Estado.

Investimentos

Desde 2019, ações, investimentos e políticas públicas foram implementados, a fim de trabalhar de forma multidisciplinar, atendendo principalmente crianças e adolescentes que viviam em situação de vulnerabilidade. A política pública Territórios pela Paz por meio das nove usinas implantadas, por exemplo, garante mais de 70 serviços gratuitos para a população, como aulas de dança, natação e qualificação.

O Instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará (Iesp), vinculado à Segup, também oferece aulas de karatê que atende aos servidores, agentes de segurança e à comunidade do entorno. De forma geral, segundo o Governo do Estado, os serviços garantem acesso a oportunidades e qualificações, promovendo cidadania, conhecimentos e integração da comunidade local, além de gerar perspectivas e possibilidades no mercado de trabalho.