Ações de conscientização visam reduzir casos de escalpelamento no Pará

O Brasil celebra na próxima quarta-feira (28) o Dia Nacional de Combate e Prevenção ao Escalpelamento, uma data instituída pela Lei nº 12.199/2010. O objetivo é aumentar a conscientização sobre os riscos e as consequências deste grave acidente, que afeta principalmente regiões ribeirinhas do país.

Neste ano, a Marinha do Brasil intensificou suas ações de prevenção, promovendo uma série de atividades educativas em escolas, portos e feiras. Equipes de Inspeção Naval estão instalando gratuitamente dispositivos de proteção em motores e partes móveis das embarcações, e distribuindo toucas para mulheres e meninas, itens essenciais para a prevenção do escalpelamento. As toucas são fornecidas pela associação civil Empório Naval.

O escalpelamento é um acidente grave que ocorre quando o couro cabeludo é arrancado bruscamente, frequentemente em embarcações de pequeno porte. As vítimas mais comuns são mulheres e meninas com cabelos longos, que, durante atividades como pesca artesanal, têm seus cabelos presos em eixos ou partes móveis dos motores. As consequências incluem dores crônicas, dificuldades na audição, visão e fala, além de significativos impactos na qualidade de vida, lazer e emprego das vítimas. O tratamento envolve múltiplas cirurgias plásticas reparadoras, implante capilar e acompanhamento psicológico, que podem se estender por toda a vida.

Deusiane Pantoja de Almeida, uma das vítimas, sofreu um acidente de escalpelamento em 19 de janeiro de 2001, no rio Cairari, em Moju, nordeste paraense. Com apenas 15 anos na época, Deusiane perdeu o couro cabeludo, pálpebras, sobrancelhas, parte de uma orelha e sofreu fraturas faciais e nos membros superiores. Desde então, ela já passou por 38 procedimentos cirúrgicos. "O acidente mudou minha vida completamente. Muitas das atividades que eu fazia antes, agora não consigo fazer ou tenho limitações", relata Deusiane, que enfrenta dificuldades diárias, incluindo a necessidade de usar óculos constantemente e aplicar colírios devido à sensibilidade ocular.

Apesar dos esforços de conscientização e das campanhas educativas, os números de casos ainda são preocupantes. Entre 2018 e 2024, a Marinha do Brasil registrou uma redução no número de casos de escalpelamento no Pará e Amapá. Em 2020, o Pará teve 15 casos, o maior número registrado no período. Desde então, houve uma redução, com 10 casos em 2021 e 7 casos em 2022 e 20​23. Até agosto de 2024, foram registrados 4 casos, indicando uma possível tendência de queda.

No entanto, algumas localidades continuam a apresentar números que merecem atenção. Portel, na ilha do Marajó, teve um aumento constante até 2024, com 2 casos em 2021, 3 em 2022 e 2023, e já contabilizou 2 casos em 2024. Curralinho, também na ilha do Marajó, enfrentou a maior incidência em 2020 com 4 casos, e continuou com altos números nos anos seguintes, embora tenha registrado apenas 2 casos em 2024. Cametá, no nordeste paraense, totalizou 6 acidentes no período, enquanto Porto de Moz, no oeste do estado, mostrou uma tendência de queda, com 2 casos em 2018, 1 em 2019 e 1 em 2022.