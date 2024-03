Estado entrega 12 novas viaturas para reforçar o combate à violência contra mulher no Pará

O Governo do Pará, por meio da Polícia Civil, entregou 12 novas viaturas rosas, especialmente para as Delegacias de Atendimento à Mulher (Deam) da capital e interior. A entrega foi realizada no estacionamento do Mangueirão, nesta sexta-feira (8). O investimento nas novas viaturas, do tipo Ranger 4x4, integra o eixo de enfrentamento a criminalidade (violência doméstica), garantindo veículos equipados para melhor atender a logística da instituição, além de proporcionar segurança aos policiais que atuam diariamente para manter a ordem e segurança da população, sendo esta, especificamente, das mulheres.

“O Governo do Pará busca assegurar os direitos das mulheres com investimentos na área da segurança pública, com a implementação de delegacias especializadas para a mulher, de ações voltadas ao processo de acolhimento das mulheres vítimas de violência e estruturação das ações da polícia com viaturas identificadas específicas para os procedimentos no contexto da Lei Maria da Penha”, destaca o governador Helder Barbalho.

"A entrega dessas viaturas, é mais um investimento importante no enfrentamento à violência de gênero. Elas vão reforçar e melhorar o atendimento, possibilitando um deslocamento mais rápido e uma eficácia maior na apuração dos casos. Das 12 unidades, a maioria será destinada às delegacias de ativismo feminino no interior do Estado. Duas, atenderão à região metropolitana. Em conjunto com a delegacia virtual, que está sendo lançada hoje, é um dos principais investimentos em defesa dos direitos das mulheres", informa Walter Resende, delegado-geral da Polícia Civil do Pará.