Dia Internacional da Mulher: Marcha em Belém reforça luta por direitos, nesta sexta (8)

Na manhã desta sexta-feira (8), o Dia Internacional da Mulher foi marcado no centro de Belém (PA) pela marcha “Pela Luta das Mulheres: Da Amazônia à Palestina. Nenhuma a menos!”. O evento reuniu mulheres de idades variada como representantes de todos os segmentos sociais que caminharam enfatizando a busca pela garantia de direitos para as cidadãs brasileiras e no mundo inteiro. A caminhada começou na área da Praça da República até a Praça Santuário de Nazaré, e a Marcha acompanhou a mobilização nacional realizada pelo movimento Articulação de Mulheres Brasileiras que na capital paraense teve apoio da Prefeitura de Belém.

Para a coordenadora Antirracista da Prefeitura de Belém, Elza Rodrigues, a Marcha serviu para chamar a atenção para o cotidiano das mulheres na sociedade. “O 8 de Março é importante, mas o avanço tem que ser diário com a criação de políticas públicas que considerem as nossas diferenças. Porque embora nós sejamos todas mulheres, temos nossas particularidades, que fortalecem a nossa luta, a luta das mulheres quilombolas, mulheres periféricas, mulheres de terreiro". enfatizou, ressaltando que a PMB atua na criação dessas políticas públicas específicas.

Na Marcha

Apesar dos muitos avanços, mulheres seguem recebendo pelos menos 30% a menos e ocupando menos cargos de chefia do que os homens. Além disso, um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta um crescimento de 1,6% nas mortes de mulheres em 2023 se comparado ao mesmo período do ano anterior; é o maior número já registrado desde a criação da Lei Maria da Penha, em 2015. Esses são alguns dos motivos que levaram Caroline Ribeiro, de 30 anos, funcionária pública, a integrar a Marcha deste dia 8 de Março.

“Eu tô aqui lutando por todas as causas que atingem nós, mulheres, nós, mulheres no mundo do trabalho, as mulheres que vêm sendo violentadas, perdendo seus direitos. É também para dar exemplo para as gerações futuras que a gente ocupa as ruas nos dias de hoje exigindo nossos direitos, exigindo equidade, não só do governo mas também na sociedade, que nos respeitem, que não nos matem e que cada vez mais mulheres possam vir para luta em todos os campos”, alertou Caroline Ribeiro.

Como frisou a titular da Coordenadoria da Mulher de Belém, Sandra Helena Cruz, "além de todas as ações que vem realizando voltadas para as mulheres, a Prefeitura de Belém se engaja nesse ato, apoia o ato e ainda, neste mês, lançaremos o aplicativo SOS Manas, que é mais um serviço que a prefeitura vai disponibilizar para o combate à violência doméstica, à violência contra as mulheres, isso ainda é uma luta muito grande que temos que fazer na sociedade”.

A Marcha deste dia 8 está dentro da programação Março das Manas, da Prefeitura de Belém, que durante todo o mês realizará eventos voltados para as mulheres, em todos os setores, de sessões de cinema a trilhas culturais. Informações nas redes sociais da Prefeitura de Belém.