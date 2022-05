Mulher que colou cartaz no carro de marido que a traiu reencontra o homem e tem conversa tranquila

A empresária belenense Benedita Carvalho Lopes, que viralizou depois de ter colado um cartaz no carro do ex-marido após cansar de ser traída, contou para o Portal UOL que reencontrou o homem na última terça-feira (18) e que ambos tiveram uma conversa tranquila.

O encontro aconteceu após o homem fazer o que Naná - como também é conhecida Benedita - havia pedido no cartaz. Foi buscar os seus pertences no restaurante. A empresária conta que desejou boa sorte para o ex-marido. Segundo Benedita, o homem a incentivou a abrir o restaurante em que ambos trabalhavam, e o empreendimento, apesar de ter apenas três meses, já deu certo e tem clientela cativa.

“Eu estava vivendo da renda de uns kitnets alugados e do aluguel desse ponto. Quando a inquilina saiu, ele me incentivou a abrir o restaurante. Sempre dizia que eu fazia comida muito gostosa e deu certo. Sou muito grata por isso, afinal de contas, se eu estou hoje lá foi por incentivo dele”, disse Benedita para o portal.

A empresária Naná Lopes, que colou cartaz no carro do ex-marido (Reprodução / Instagram @nanashow3236)



Naná resolveu apagar as publicações que fez sobre o caso, após o ex-marido ter pedido. Segundo o homem, o caso estava expondo muito ele.

Após repercussão com o cartaz, caixa de mensagens da empresária lotou

Naná disse para o portal UOL que, por conta da situação, pessoas do Brasil todo (e até mesmo de outros países) têm lhe enviado mensagens de apoio e contando as próprias histórias, agradecendo por Naná ser uma inspiração para que os mesmos mudem de atitude.

“Um homem me parabenizou pela atitude, disse que passou pela mesma situação. Já pensou, um homem admitir que foi traído? Geralmente quem diz isso é a mulher. Ele falou que está vindo para Belém e que quer ir ao restaurante me conhecer. Eu disse que ele será bem recebido”, disse a empresária.

Pretendentes também, não faltam, até mesmo internacionais. Benedita conta que até mesmo um homem dos Estados Unidos lhe ofereceu passagem para encontrá-lo lá. “Gente, mas eu nunca saí de Belém”, brincou. Mesmo com a popularidade entre os homens, Naná conta que por enquanto vai dar um tempo na vida amorosa para respirar um pouco, pois acabou de se separar.

O Cartaz

Naná viralizou durante essa semana após colar um cartaz no carro do marido, estacionado na frente da casa da amante, em uma avenida movimentada de Belém. No cartaz, a empresária, além de terminar o relacionamento de 13 anos, pediu para que o mesmo fosse buscar os pertences e que ficasse com a amante e a respeitasse.

Confira o que dizia o cartaz que a empresária colocou no carro do ex-marido:

“Alessandro, depois de 13 anos, nós vivendo juntos e você sumir toda semana e vir dormir com essa moça. A gente trabalha juntos e quando você volta pra casa quer transar? Ela não te satisfaz no sexo? Na segunda-feira, volte em casa pra pegar suas coisas porque eu não te quero mais. Crie vergonha na sua cara e venha morar com a moça. Respeite ela. Ass: Naná”.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)