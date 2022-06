Mulher é presa com drogas na Invasão da Rocinha II, em Ananindeua, nesta terça (28)

Cristiane Flausino Ribeiro, de 25 anos, foi presa por policiais militares, acusada de tráfico de entorpecentes. O captura ocorreu na Invasão da Rocinha II, em Águas Lindas, no município de Ananindeua, na Grande Belém.

Segundo o relato policial, agentes descobriram que a mulher tinha papelotes de maconha e uma balança de precisão utilizada para a fabricação das drogas para venda. A acusada foi encaminhada para apresentação em Delegacia de Polícia.

A prisão ocorreu após uma denúncia anônima indicar à PM que uma mulher estaria comercializando drogas no local. Foram repassadas informações sobre a suspeita, e, então, os policiais seguiram para o local indicado.

Ao chegarem lá, avistaram uma mulher suspeita, com as características apontadas na denúncia. Os policiais dirigiram-se até onde estava Cristiane. Ocorre que, ao perceber a presença da guarnição, ela saiu correndo para o interior da casa onde mora.

Os policiais foram até a suspeita e buscaram saber por qual razão ela havia corrido com a chegada da Polícia. A mulher respondeu que ficou nervosa. Os policiais afirmaram que havia uma denúncia contra ela de tráfico de drogas naquela região.

Na revista que fizeram na casa da suspeita, os policiais encontraram uma balança de precisão e sacos plásticos. A busca se estendeu no quintal do vizinho, e lá foram encontrados dois sacos plásticos com uma carga.

Os policiais foram até o local e descobriram que se tratava de 180 papelotes de maconha. Foram também apreendidos um celular e uma balança de precisão. A acusada foi encaminhada para a delegacia.