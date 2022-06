Polícia apreende droga avaliada em R$200 mil em São Geraldo do Araguaia

Uma guarnição da Polícia Civil do Pará interceptou nesta segunda-feira (27) uma carga de cerca de 3,5 quilos de cocaína. A abordagem policial ocorreu no município de São Geraldo do Araguaia, no sudeste paraense, na divisa com o estado do Tocantins. Segundo as investigações, uma mulher identificada como Cleych Silva Araújo transportava a droga em uma mala e viajava em um ônibus que saiu de Brasília (DF) com destino a Marabá (PA).

De acordo com informações do delegado Vinícius Cardoso, superintendente regional de Polícia Civil, as autoridades vem investigando uma organização criminosa responsável por abastecer o mercado de drogas em Marabá e região. "Com essa investigação em curso,o recebemos informações de que uma pessoa estaria desempenhando papel de 'mula', embarcando para a cidade com o objetivo de entregar a droga para terceiros", explicou o delegado. "O ônibus foi interceptado logo após a travessia de balsa da cidade de Xambioá (TO) para São Geraldo do Araguaia. Quando a abordagem foi feita, os agentes já sabiam quem era o alvo".

Na avaliação da polícia, esta apreensão representa um duro golpe para o tráfico na região, em razão do alto valor de comercialização que o entorpecente teria depois de dividido em pequenas porções. "Antes de ser vendida, a cocaína costuma ser fracionada em pequenas quantidades de 1 grama. Nós estimamos que o valor final da droga chegue a R$200 mil. Justamente por ter um preço mais elevado, essa costuma ser uma substância de consumo mais elitizado", conta o superintendente.

Cleych foi presa em flagrante e vai responder a inquérito por tráfico de drogas. Em depoimento, a suspeita afirmou não ter conhecimento do que havia na mala. Ela disse ter recebido a quantia de R$1,5 mil para trazer o volume até Marabá. "A Cleych alega não saber quem é a pessoa que pagou pelo transporte da mala, assim como a quem a droga deveria ser entregue aqui em Marabá. Os próximos passos da nossa investigação é descobrir quem são essas pessoas", concluiu Cardoso.