Polícia apreende 4 quilos de cocaína em ônibus em São Geraldo do Araguaia

Em ação conjugada, policiais civis de São Geraldo do Araguaia e de Marabá, no sudeste do Pará, conseguiram apreender quase 4 quilos de cocaína pura com uma mulher em um ônibus, na manhã desta segunda-feira (27). A pessoa que transportava os entorpecentes foi presa em flagrante e encaminhada para o sistema penal.

O delegado titular de São Geraldo do Araguaia, Edésio Ribeiro, informou que a Policia tomou conhecimento de que uma carga de droga estava prestes a chegar no município, e, então, foi montado todo um cerco policial para se chegar aos entorpecentes e aos responsáveis pelo transporte da carga. A droga seria transportada por via rodoviária e também por meio de balsa até o município.

"E, de fato, conseguimos apreender quatro pacotes grandes de cocaína que estavam em bolsas; foi, então, presa uma mulher que estava com a droga. Ela foi autuada em flagrante por tráfico interestadual de droga e encaminhada para o Presídio de Marabá", destacou o delegado Edésio.

A rota do tráfico dessa droga abrangeu a saída do Distrito Federal, seguindo até São Geraldo do Araguaia e o destino final, a princípio, seria o Município de Marabá. No entanto, a Polícia não descarta que os entorpecentes poderiam seguir para outro destino.