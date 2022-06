Oito pessoas são presas por tráfico de drogas e associação ao tráfico em Curralinho

Oito pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico na sexta-feira (24), no município de Curralinho, no Marajó. As prisões aconteceram após denúncia anônima informando que na residência de Zaqueu Rodrigues Santiago, segundo a polícia, traficante e membro da facção criminosa Comando Vermelho, havia intensa movimentação de usuários de drogas, o que indicava comercialização de entorpecentes.

VEJA MAIS

Uma equipe da Polícia Militar foi deslocada ao imóvel indicado pela denúncia anônima como residência do Zaqueu e, ao chegarem no local, encontraram Odineia Rodrigues dos Santos com uma sacola de entorpecentes, que tentou se desfazer da droga. Na sequência, foram flagrados pela polícia Zaqueu Rodrigues Santiago, Israel Rodrigues Santiago e Alex dos Santos de Souza, vendendo entorpecentes, conforme informações da corporação.

Diante dos indícios da ocorrência de tráfico de drogas, os policiais realizaram o cerco e entraram no imóvel, onde encontraram com os demais suspeitos, uma grande quantidade de material entorpecente, dinheiro, balança de precisão e outras ferramentas para embalar o material ilícito.

Drogas e dinheiro foram apreendidos (Divulgação: Polícia)

A polícia informou que junto com os suspeitos foram apreendidos 27 papelotes de maconha, 31 papelotes de cocaína, 01 porção grande de cocaína; 15 papelotes de óxi e a quantidade de R$ 1.953,55 em notas trocadas. Ainda de acordo com a polícia, algumas pessoas que estavam no local confirmaram que estavam comprando entorpecentes.