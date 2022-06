Suposto membro de facção criminosa morre em confronto com a Polícia em Castanhal

Um homem, identificado como Amarildo da Silva Bezerra, suposto “conselheiro final” da facção criminosa Comando Vermelho (CV) morreu em confronto contra uma equipe da Polícia Civil na noite da terça-feira (21). O caso aconteceu no bairro Jaderlândia, em Castanhal, na Região Metropolitana de Belém. Ele vinha sendo procurando por suposto envolvimento em ataques contra agentes de segurança pública, além de outros crimes. As informações são Correio do Norte.

A PC foi comunicada sobre uma residência onde ele possivelmente estaria. Ao chegar no local, o encontraram na porta da casa ele atirou contra os policiais ao perceber as viaturas. Os agentes revidaram e atingiram o suspeito. Ele ainda foi socorrido pelo resgate, mas não resistiu aos ferimentos e morreu em unidade de saúde.

Dentro do imóvel, foram apreendidos aparelhos celulares, uma arma de fogo, um tablete de oxi, cadernos de anotações e um veículo modelo Toyota Etios.

A Polícia informou que o suspeito era conhecido por vários apelidos, como “Bagaceira”, “Okayda” e “Bob Quadrado”. Ele também era investigado pelo tráfico de drogas na área.