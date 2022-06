Mulheres são presas com maconha em garrafa em Outeiro nesta terça (28)

Duas mulheres foram presas com substância similar à maconha, que estava escondida dentro de uma garrafa plástica, no distrito de Outeiro, em Belém, nesta terça-feira (29). Elas tinham 794 papelotes da droga. As acusadas foram identificadas como Geovana dos Santos da Silva e Leidiane Heloísa dos Santos. A prisão ocorreu no âmbito da Operação Saturação, da Polícia Militar. A operação policial começou por volta das 8h30, no bairro São João, na comunidade Tradição.

VEJA MAIS

Foi durante uma ronda na passagem Nazaré que policiais militares avistaram as mulheres com garrafas plásticas. Ao perceberem a chegada da Polícia, ambas tentaram fugir do local. Mas não lograram êxito, foram alcançadas e capturadas.

Com as mulheres, os policiais encontraram uma garrafa plástica de 500 ml, com 794 invólucros de uma substância esverdeada semelhante à maconha. As acusadas foram, então, apresentadas na Seccional de Icoaraci para os procedimentos legais.