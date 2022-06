Motorista fica preso na mala do carro usado em crimes no sudeste do Pará

Um motorista viveu um pesadelo no final de semana no Município de Paruapebas, no sudeste do Pará, quando foi mantido preso na mala do seu próprio carro, das 22h de sexta-feira (24) até as 4h de sábado (25), ou seja, por seis horas, enquanto o veículo era utilizado para crimes no município e em Curionópolis. O condutor do carro, cujo nome é mantido em sigilo por segurança, procurou a 20ª Seccional de Polícia Civil de Parauapebas, para registrar ocorrência. (com informaçõs do blog zedudu.com.br)

A vítima utiliza o carro, modelo Hyundai HB20, para transporte individual de passageiros, contratado via aplicativo. O motorista recebeu uma chamada para a rua Dakar. Ao chegar ao local, quatro homens jovens ingressaram no veículo e solicitaram, então, que o condutor se dirigisse para a rua 24 de Março, no bairro da Paz.

Rendido

Na chegada, ao invés do pagamento da corrida, um revólver foi apontado para a cabeça do motorista e ordenado que ele deixasse o carro. O condutor acabou sendo colocado no porta-malas, cuja tampa não foi fechada totalmente para que o homem pudesse respirar.

Crimes

Feito isso, o bando de criminosos circularam por vias de Parauapebas para encontrar potenciais vítimas de assalto. Não encontraram ninguém, e, então, rumaram para o Município de Curionópolis. O foco do grupo foi de praticar um assalto para obter dinheiro. Eles assaltaram lá uma pizzaria. Roubaram também uma arma de fogo e regressaram a Parauapebas.

Nessa cidade, o bando guardou o produto do roubo e arma em um endereço específico. Nesse retorno a Paruapebas, os criminosos ainda fizeram quatro assaltos e disseram que teriam de entregar uma arma na Rua Maranhão.

Ao chegar ao bairro Liberdade, três do grupo desceram do carro em locais diferentes. A cada um que descia do veículo, entrava no carro uma pessoa nova, inclusive, mulheres.

Roubo

Após todos saírem do carro, ficou apenas o condutor, e o veículo foi seguido por um homem em uma moto preta. Esses dois veículos chegaram às 4h ao estacionamento de uma lanchonete no bairro União. O indivíduo que conduzia o carro abriu o porta-malas. Ordenou que o motorista e responsável pelo veículo saísse e ficasse de cabeça baixa.

Os dois criminosos roubaram do motorista R$ 700,00 e o celular. O motorista contou à Polícia que os criminosos fizeram compras -- eles tiveram acesso ao aplicativo da conta bancária dele. A vítima não consegue se lembrar da fisionomia dos membros do bando.