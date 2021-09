Polícia apreende drogas e liberta homem preso em porta-malas

Durante duas ações dos militares do 24º Batalhão da Polícia Militar, drogas foram apreendidas com um grupo e, em outra ocorrência, um homem que estava preso no interior de um veículo foi socorrido pelos agentes, no último sábado, em Belém.

A primeira ação do 24º BPM ocorreu por volta das 13h, quando os militares foram informados que uma pessoa estaria presa dentro do porta-malas de um veículo e precisava ser socorrida. Os militares quebraram a janela do veículo e conseguiram retirar a vítima, que estava desacordada.

Os policiais acionaram uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e conduziram o homem para uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento médico e passa bem.

O segundo caso ocorreu durante uma abordagem preventiva, no bairro da Pratinha. Em um carro ocupado por três pessoas, os policiais encontraram 14 porções de maconha enroladas em papel filme, e mais nove embalagens da mesma droga. Os suspeitos e os entorpecentes foram apresentados na Seccional Urbana de Icoaraci.