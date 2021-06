Encontrado em porta-malas de um carro, homem é suspeito de estupro de menor

Um homem de 25 anos, encontrado dentro do porta-malas de um carro após um acidente, nesta terça-feira (8), está sendo investigado em um inquérito por estupro de vulnerável. O acidente aconteceu na rodovia ERS-122, em Farroupilha, na Serra Gaúcha.

A Polícia Civil adiantou que o abuso sexual teria como vítima o filho da mulher que estava no veículo. Por envolver um menor de idade, o caso corre sob sigilo. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

Entenda o caso

A mãe da vítima e um outro homem, que seria padrasto da criança abusada sexualmente, foram presos em flagrante por sequestro. Ele homem foi encaminhado ao sistema prisional e a mulher, que sofreu ferimentos no acidente, está internada sob custódia.

Até a tarde desta quarta-feira (9), o flagrante não havia sido convertido em pedido de prisão da mulher. A investigação apura as circunstâncias do sequestro.

De acordo com o delegado Éderson Bilhan, o crime pode ter tido como motivação uma vingança contra o homem que estava no porta-malas. Ele é companheiro da mãe da mulher que estava no carro.

"O casal veio de Novo Hamburgo [na Região Metropolitana de Porto Alegre] para sequestrar o rapaz em Farroupilha, em razão dele ter supostamente estuprado o filho do casal. A motivação seria uma espécie de vingança pelo crime sexual praticado pelo sequestrado contra o filho dos sequestradores", explica o delegado.

O estupro já havia sido denunciado e está sendo investigado pela polícia, desde antes do acidente.

"Temos o inquérito instaurado e ontem [terça-feira] conseguimos levantar mais informações. Muito em breve fecharemos a investigação já com o encaminhamento", afirmou o delegado.

A polícia ainda aguarda a realização de perícias para fechar o caso.

O homem encontrado no porta-malas foi ouvido pela PC. Ele respondeu tanto na condição de vítima, pelo sequestro, quanto na de suspeito, pelo estupro de vulnerável. Como não houve flagrante no segundo crime, ele foi liberado.