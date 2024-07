Moradores fazem bolo para celebrar rua asfaltada no bairro do Marco, em Belém

Moradores do bairro do Marco, em Belém, decidiram comemorar o asfaltamento de uma rua. Para isso, eles se reuniram e fizeram um bolo. “Sonho realizado”, é o que diz a placa no topo do doce.

A celebração foi compartilhada por Rita Nascimento, em seu perfil no Facebook. “Um bolo muito simples, feito às pressas, para comemorar a nossa felicidade”, escreveu a moradora. Rita marcou os vizinhos na publicação, como Raimunda Campos, Anja Marinho e Regiane Mendes. Confira o bolo:

O bolo da celebração representa como a rua estava e como ficou após o asfaltamento (Reprodução / Facebook)

Sobre o bolo, Rita escreveu: “Ele retrata o antes e depois de uma luta árdua, um sofrimento que durou anos.” A internauta disse que pode parecer algo normal, mas, para os moradores, foi surreal. “Estamos muito felizes”, concluiu.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)