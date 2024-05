Motorista de ônibus de Belém recebe parabéns de passageiros e ganha bolo de aniversário do Paysandu

Um parabéns inusitado foi compartilhado nas redes sociais nesta terça-feira (28). Enquanto trabalhava, um motorista de um ônibus de Belém recebeu homenagem dos passageiros pelo seu aniversário. A comemoração, que teve até bolo personalizado do Paysandu, chamou atenção dos internautas pela excentricidade e o carinho dos viajantes com o condutor do transporte público, chamado de William.

“Viva o William”, diz alto uma mulher ao fundo da gravação. As imagens, que viralizaram na internet, mostram o ônibus lotado de passageiros, que juntos cantam parabéns ao motorista. Durante as felicitações, William segue dirigindo e com um sorriso no rosto.