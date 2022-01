Menina Warao é escolhida para receber primeira dose da vacina anticovid em Belém; vídeo

As crianças Eliana Maria Perez Nunes, 7 anos, da Etnia Warao, e Fábio Matheus Santa Rosa da Silva, 6 anos, autista, foram as primeiras crianças imunizadas contra a covid-19, em Belém. A capital promoveu uma vacinação simbólica neste sábado (15), com 20 crianças, da faixa etária de 5 a 11 anos, no Centro de Referência de Inclusão Educacional Gabriel Lima Mendes (CRIE). A imunização pediátrica na capital começa na segunda-feira (17).

O primeiro público será composto por crianças com deficiência e/ou com alguma comorbidade, além de indígenas, quilombolas e ribeirinhos. Das 62 mil doses de vacinas pediátricas recebidas pelo Governo do Estado nesta sexta-feira (14), a capital ficará com 12 mil doses.

Belém, como aponta a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), tem 141.642 crianças, de 5 a 11 anos, aptas a receber a vacina contra a covid-19 na capital. A expectativa da prefeitura municipal é vacinar 100% do público-alvo com a primeira dose em duas semanas, desde que cheguem novas remessas do imunizante.

“Perdemos muita gente e é importante que nenhuma vida mais se vá, as crianças não podem ser vetores para infectar os adultos e nem podem ser infectadas para adoecer e morrer porque criança também morrem. Segundo as estatísticas, as crianças com cinco anos são as que mais morrem”, afirmou Edmilson Rodrigues, prefeito de Belém.

Uma das crianças também vacinada durante a ação foi o pequeno Alex da Silva, de 10 anos, que não escondia a felicidade por receber sua dose do imunizante. “Eu estou muito feliz porque a minha madrinha me disse que a vacina salva vidas”, afirmou.

Para a mãe de Alex, Rosemeire Silva, o sentimento foi de gratidão ao ver o filho sendo imunizado. “Nós que somos mães e pais de crianças com deficiência aguardávamos por essa vacina porque os nossos filhos estavam vulneráveis. Por isso o sentimento hoje é de gratidão.”

Para vacinar os filhos, pais ou responsáveis terão de apresentar os seguintes documentos: Certidão de Nascimento, Cartão SUS ou CPF da criança, laudo médico comprovando a comorbidade e RG do responsável. Os pais ou responsáveis devem estar presentes manifestando sua concordância com a vacinação por meio da assinatura de um termo. O diretor de Vigilância em Saúde, da Sesma, Dr. Cláudio Salgado, ressalta ainda que a criança não pode ter realizado nenhum tipo de tratamento imunobiológico no intervalo de 15 dias antes da vacinação. “Depois de feita a vacinação é necessário aguardar o prazo de 15 dias para frente. Por isso o responsável deve acompanhar a criança com todos os documentos solicitados”, esclarece.