Covid-19: Vacinação de crianças de 5 a 11 anos começa neste sábado (15/01) na Grande Belém

Os municípios de Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara, na Grande Belém, começam, a partir deste sábado, 15, a imunização de crianças contra a covid-19. A campanha se inicia às 8h e segue até às 18h. Em Ananindeua, neste primeiro momento, receberão a vacina crianças com 11 anos completos, que tenham deficiência permanente ou comorbidades, além das crianças na mesma faixa etária, que sejam indígenas ou quilombolas.

Para atender o público-alvo, estarão disponibilizados 11 pontos de vacinação, que vão funcionar das 8h às 12h30. A vacinação será realizada com o imunizante da Pfizer, autorizado pela Agência Nacional Vigilância Sanitária (Anvisa) para uso no público infantil, com o intervalo de 8 semanas entre a primeira e a segunda dose.

Para vacinar os filhos, pais ou responsáveis terão de apresentar os seguintes documentos: Certidão de Nascimento, Cartão SUS ou CPF da criança, laudo médico comprovando a comorbidade e RG do responsável. Os pais ou responsáveis devem estar presentes manifestando sua concordância com a vacinação. Em caso de ausência de pais ou responsáveis, a vacinação deverá ser autorizada por um termo de assentimento por escrito.

Marituba

O município de Marituba inicia, neste sábado (15), a imunização contra a covid-19 em crianças com idade entre 5 e 11 anos completos que possuam alguma deficiência permanente ou comorbidade.

Para se vacinar, o público-alvo deve comparecer ao Centro Especializado de Reabilitação (CER), localizado ao lado do Ginásio Poliesportivo de Marituba, acompanhado de pai/mãe ou responsável munido dos seguintes documentos: CPF, Cartão SUS, comprovante de residência, carteira de vacinação e laudo médico.

A vacinação contra a covid-19 em crianças será aplicada com o imunizante Pfizer Pediátrica, no horário de 8h às 18h. Ao final da tarde, as crianças que estiverem se imunizando terão acesso gratuito ao parque de diversões, que funciona ao lado do local onde estará sendo realizada a imunização.

Benevides

Com quatro pontos espalhados pela cidade, Benevides, na região metropolitana de Belém (RMB), também inicia neste sábado (15), a vacinação contra a covid-19 de crianças com idades entre 5 e 11 anos. Para receber o imunizante, será necessário apresentar o cartão SUS, documento de identificação, bem como estar acompanhado de um responsável, no horário das 9h às 15h.

Santa Bárbara

Na noite desta sexta-feira (14), a Prefeitura de Santa Bárbara, anunciou, através das redes sociais, que vai dar início à vacinação contra a covid-19 para crianças com idades entre cinco e onze anos, com comorbidades. Neste sábado (15), das 9h às 15h, todas as crianças devem estar acompanhadas de um responsável e munidas de documentos.

Belém começa campanha com vacinação simbólica de 20 crianças

A vacinação de crianças menores de 12 anos, contra covid-19, em Belém, começa na segunda-feira (17). O primeiro público será composto por crianças com deficiência e com alguma comorbidade. O anúncio foi feito pelo prefeito Edmilson Rodrigues, na noite desta sexta-feira (14). Neste sábado (15), haverá uma vacinação simbólica de 20 crianças. Das 62 mil doses de vacinas recebidas pelo Governo do Estado, a capital ficará com 12 mil doses.

Belém, aponta a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) tem 141.642 crianças, de 5 a 11 anos, aptas a receber a vacina contra a covid-19 na capital. Em todo o Pará, a Secretaria de Estado de Saúde (Sespa) estima que sejam quase 1,1 milhão de crianças nessa faixa etária.

Essa primeira quantidade de doses, diz Edmilson, é suficiente para as crianças com deficiência e comorbidades. À medida que mais doses chegarem, calendários mais específicos serão divulgados. "Queridos pais, familiares, responsáveis por essas crianças: a vida de uma criança é um futuro saudável e feliz", declarou