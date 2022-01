Belém começa a vacinar crianças contra covid-19 na segunda-feira (17/01); entenda

A vacinação de crianças menores de 12 anos, contra covid-19, em Belém, começa na segunda-feira (17). O primeiro público será composto por crianças com deficiência e com alguma comorbidade. O anúncio foi feito pelo prefeito Edmilson Rodrigues, na noite desta sexta-feira (14). Neste sábado (15), haverá uma vacinação simbólica de 20 crianças. Das 62 mil doses de vacinas recebidas pelo Governo do Estado, a capital ficará com 12 mil doses.

Belém, aponta a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) tem 141.642 crianças, de 5 a 11 anos, aptas a receber a vacina contra a covid-19 na capital. Em todo o Pará, a Secretaria de Estado de Saúde (Sespa) estima que sejam quase 1,1 milhão de crianças nessa faixa etária.

Essa primeira quantidade de doses, diz Edmilson, é suficiente para as crianças com deficiência e comorbidades. À medida que mais doses chegarem, calendários mais específicos serão divulgados. "Queridos pais, familiares, responsáveis por essas crianças: a vida de uma criança é um futuro saudável e feliz", declarou.