Primeira criança do Pará vacinada contra covid-19 é de Ananindeua

A primeira criança do Pará, na faixa etária de 5 a 11 anos, a ser vacinada contra a covid-19 foi de Ananindeua, na Grande Belém. Foi Saymon Rodrigues, de 11 anos, que tomou a primeira dose do imunizante pediátrico da Pfizer na UsiPaz doi Icuí Guajará. Neste sábado (15/01), vários municípios paraenses começaram a vacinar crianças contra covid-19, após o Estado receber, do Ministério da Saúde, 62 mil doses de vacinas.

"O pequeno Saymon é uma criança autista, atendida aqui pelo nosso Caps. Queria agradecer ao nosso Governo do Estado, que tão logo a vacina chegou, fez chegar a vacina em nossas mãos, iniciando a nossa vacinação. Já estávamos com toda a logística preparada e esperando as doses. Era importante sair na frente porque, cada dia a mais de vacina no estoque, é um dia a mais que um cidadão fica desprotegido e exposto ao vírus. A obrigação é: vacina chegou, tem que vacinar", declarou o prefeito de Ananindeua, Dr. Daniel Santos.

Ao todo foram enviados para Ananindeua 3.280 doses do imunizante, que neste primeiro momento serão administradas em crianças 11 anos completos, que tenham deficiência permanente ou comorbidades, além das crianças na mesma faixa etária de 11 anos indígenas ou quilombolas.

Dona Marly, mãe de Saymon, destacou a importância de imunizar as crianças, sobretudo com a aproximação do reinício das atividades escolares (Sidney Oliveira / O Liberal)

"Eu tô bastante emocionada. Não tem como negar. Era um momento muito esperado. Tenho duas crianças autistas. Um já com a primeira e segunda e agora o Saymon com a primeira. Ele já sabia que seria vacinado e vinha trabalhando isso com ele. Estava muito ansioso. A pandemia nos fez perder muitos amigos próximos. Isso nos deixa mais tranquilos. A expectativa é que ele volte às aulas já totalmente imunizado. O autista precisa de socialização e a vacina traz essa possibilidade de volta", contou dona Marly Rodrigues, mãe de Saymon.

"Meu coração tá batando rápido e tô feliz de ter sido o primeiro vacinado!", disse Saymon.

Dayane Lima, secretária municipal de Saúde de Ananindeua, ressaltou que a vacinação começou positiva, com intrensa procura nos postos. "É a segurança de que famílias terão suas crianças imunizadas para a volta às aulas. Infelizmente vieram poucas doses no Pará, mas a cada nova remessa, vamos chegando a mais públicos. Não é preciso ter receio. A vacina é segurança", disse.